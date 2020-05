Kunnen we binnenkort weer op vakantie? ‘Europese landen versoepelen coronamaatregelen’

Steeds meer Europese landen versoepelen de coronamaatregelen. Het ‘normale leven’ is nog niet in zicht, maar langzaamaan kunnen steeds meer Europeanen de frisse buitenlucht opsnuiven.

RTL Nieuws schrijft dat Italië, een van de landen die het hardst werd getroffen door de crisis, de lockdown gedeeltelijk heeft opgeheven. Italianen mogen weer zonder geldige reden de deur uit en zelfs het afhalen van pizza en pasta is weer mogelijk.

Ook in Spanje komt het leven weer mondjesmaat op gang. In Duitsland hebben ze inmiddels de scholen weer geopend. Wekenlang konden kinderen daar niet school vanwege de strenge coronamaatregelen van Angela Merkel. Het dragen van een mondkapje is voorlopig wel verplicht voor de kinderen.

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest blijven de strenge lockdown-maatregelen (vanwege de hoge besmettingsgraad in die stad) voorlopig van toepassingen. Maar in de rest van Hongarije mogen musea, restaurants en sommige winkels weer hun deuren openen.

In vergelijking met bovengenoemde landen heeft Nederland relatief gezien nooit zulke strenge maatregelen gekend. Nederland gaat nog altijd gebukt onder een ‘intelligente lockdown’ daar waar andere landen een (bijna) volledige lockdown ondergingen.