Kustaw Bessems (Volkskrant) eist langere lockdown: want het virus kán-mogelijk-misschien weer losgaan

“Het domste dat we nu kunnen doen is,” aldus Kustaw Bessems in de Volkskrant, is te vroeg uit de lockdown gaan. Want, zegt hij, als we dat doen komt het virus in volle glorie terug waarna we toch weer ín de lockdown moeten.

Schrijvende voor de Volkskrant legt Kustaw Bessems uit dat we te laat de lockdown zijn ingegaan… en dat als die lockdown was ingesteld op een eerder moment — toen Thierry Baudet het wilde, hoewel Bessems zijn naam niet noemt — de lockdown veel minder lang had hoeven duren. Critici van het kabinet hebben daar gelijk in, aldus Bessems. Maar, stelt hij, diezelfde critici hebben ongelijk als ze zeggen dat we nu weer uit de lockdown moeten. Nee, de lockdown moet heel, heel, heel lang duren.

“[E]r is een nieuwe kans om het goed te doen,” schrijft Bessems. “[N]u eerst het aantal besmettingen fors terugbrengen en voldoende vermogen opbouwen om te testen en te traceren en dán pas geleidelijk ontspannen. Weken eerder uit beperking gaan verzacht het leed slechts een beetje, terwijl dat voor het terugdringen van het virus veel meer verschil maakt.”

“Stel je voor dat bedrijven en ondernemers weer openen, met extra investeringen om coronaproof te zijn, en er komt een tweede besmettingsgolf waardoor het land helemaal opnieuw moet beginnen. Ook voor de economie zou een valse start een drama zijn,” schrijft Bessems.

Tegelijkertijd herhaalt hij enkele malen dat de overheid veel te langzaam opereert; dat het veel te lang duurt voordat de testcapaciteit is uitgebreid en er voldoende beschermende materialen zijn. Die kritiek is terecht, zegt Bessems, maar toch: de lockdown moet wél langer duren.

Nou, ik ben er helemaal klaar mee. Een lockdown had twee, drie weken moeten duren. Door het veel langer te laten duren gaan bedrijven failliet, banen verloren, plegen mensen zelfmoord, en verpieteren ouderen die de hele dag alleen zitten omdat ze zelfs hun kinderen en kleinkinderen niet mogen zien.

De kosten van deze lockdown — financieel én in levensgeluk — zijn veel te hoog. Dit kan en mag zo niet doorgaan. Dat de overheid te weinig doet en ook nog eens te langzaam is geen reden om de lockdown maar te laten voortduren.

De IC-capaciteit is vergroot. We weten min of meer wat dit virus doet en hoeveel mensen eraan overlijden. Nu is het tijd om, met beschermingsmaatregelen, terug naar normaal te gaan. Horecagelegenheden moeten weer open, kappers moeten weer aan het werk. Mondkapje op, anti-bacteriële middelen gebruiken en hop, aan de slag. Iedereen weer naar kantoor, aan het werk, terwijl ze zich goed beschermen.

Doen we dat niet dan is de emotionele én economische schade van deze lockdown veel te groot. We hebben het hier niet over ebola met een dodelijkheid van 50% ofzo.

