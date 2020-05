Liegend en bedriegend NRC stookt weer tussen samenwerking CDA en FVD: ‘Weerzin lokale CDA’ers groot!’

Het is een feit: in Noord-Brabant zitten het CDA en Forum voor Democratie in een coalitie. Je zou denken: oké, top. Een experiment. Kijken waar dit naartoe gaat, en wat dit iedereen oplevert.

Nou, links denkt daar net een beetje anders over. Daar zijn ze namelijk doodsbang voor FVD en alles waar die partij voor staat: pro-Nederland, eurosceptisch, kritisch op de massa-immigratie, en zo verder.

Daarom doet het NRC Handelsblad — dé propagandakrant van extreemlinks Nederland — er alles aan om de coalitie nu al meteen op te blazen.

Hoe de ‘krant’ dat vandaag probeert? Door de resultaten te publiceren van een ‘enquete’ die de NRC-NSB’ers gehouden zeggen te hebben onder lokale CDA-bestuurders. Uit die resultaten blijkt, aldus de linkse fopjournalisten, dat die lokale CDA’ers keihard tegen iedere samenwerking met FVD zijn!

Ja, echt waar. Deze lokale CDA’ers vinden, aldus de NSB NRC, dat met name Baudet écht niet bij het CDA past. Ofzo. Lees de introductie maar:

NRC benaderde bijna 160 lokale CDA-politici met de vraag of een landelijke dan wel een lokale samenwerking tot de opties behoort. De weerzin blijkt groot, en dat heeft vooral te maken met één persoon: Thierry Baudet.

Waarom die haat voor Baudet? Nou, lees maar mee:

„Die wekt afkeer”, zegt Michielsen-Goyvaerts. De tweet waarin hij NS-medewerkers aanzag voor Marokkanen die vrouwen lastigvielen en de aanvallen op rechters worden regelmatig genoemd. Maar veel CDA’ers vatten de uitspraken van Baudet ook persoonlijk op: de uithalen naar het ‘partijkartel’ zien ze als een aanval op hun eigen partij.

Dit is toch ongelooflijk? Lokale CDA’ers die gesproken hebben met de NRC willen niet samenwerken met Baudet omdat hij de euvele moed heeft hun partij en het partijkartel in het algemeen te bekritiseren. Dat vinden ze niet lief. Ja, iedereen mag van alles over Baudet en zijn partij zeggen — inclusief dat het nazi’s zijn — maar zeggen dat het partijkartel alleen aan de eigen belangen denkt en niet die van de Nederlandse kiezer? Out of the question!

Volstrekt idioot, natuurlijk, en tekenend voor de hypocriete kwezels die er rondlopen bij het CDA.

Maar wacht, we zijn er nog niet. Want hoewel de NRC net doet alsof lokale CDA’ers alle mogelijke samenwerking met FVD bij voorbaat uitsluiten moet zelfs die krant tussen de regels door toegeven dat dit niet zo is.

Lees maar mee:

Ongeveer 60 procent vindt dat er onderhandeld zou kunnen worden met FVD, zij het met een hoop mitsen en maren. Maar landelijke coalitievorming is een brug te ver: daar is juist twee derde ronduit tegen.

Wacht eens even. In de eerste paragraaf wordt gesteld dat “de weerzin groot is.” Maar vervolgens wordt er in de body van de tekst toegegeven dat 6 op de 10 lokale CDA’ers lokale (of provinciale) samenwerking met FVD best te doen vinden (als er iets positiefs komt uit de onderhandelingen).

Dan is het echte nieuws dus niet dat “de weerzin” groot is, maar dat een meerderheid van de CDA-bestuurders/politici lokale amenwerking met FVD niet uitsluit.

Ach ja. De NRC-NSB is weer bezig met zijn gebruikelijke spelletjes. Wat is het toch een zielig clubje.

