LOL! EU verdedigt WHO na kritiek Trump en roept op tot samenwerking en ‘niet met vingers te wijzen’, vlak nadat China de VS beschuldigde van laster

De EU laat wederom zien dat het qua geopolitiek slechts een onnozel kneuzen clubje is. Het bekvechten tussen de Verenigde Staten en China gaat vrolijk door: over het coronavirus, de WHO, de oorzaak van de pandemie en natuurlijk wie er verantwoordelijk moet worden gehouden. De EU komt echter niet verder dan een slappe oproep tot samenwerking: een inmiddels grijsgedraaide plaat.

Trump

De situatie is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Trump voelt spanning vanwege de aankomende verkiezingen en wil z’n tweede termijn. Trump heeft fouten gemaakt toen het coronavirus ook daar aan land kwam, maar heeft ondanks alle kritiek ook een aantal goede beslissingen gemaakt. Voor een deel liggen die fouten bij hem en zijn regering, maar zij baseerden sommige beslissingen ook foutieve informatie, die de WHO vanuit China kreeg.

China

China ligt al sinds het begin van het jaar onder vuur, voornamelijk door hoe men de situatie in het begin aanvloog. In de maanden erna hielp het niet dat de Chinese overheid iedere vorm van kritiek als een belediging beschouwde en zich keer op keer als de gebeten hond heeft gedragen. Australië vroeg herhaaldelijk om een onafhankelijk onderzoek naar de wijze waarop China het virus in het begin heeft aan proberen te pakken. Ze willen dat écht onafhankelijk, dus ook geen WHO (die China toch al niet toe wil laten). China beschuldigde Australië direct van ‘het meedoen aan de Amerikaanse hetze tegen China’ en dreigde zelfs met een boycot. Een hele normale reactie op zo’n verzoek…

Europese Unie en de WHO

Het is dus niet zo gek dat beide grootmachten over en weer lopen modder te gooien. Ongeacht wie er nou gelijk heeft of niet, de motieven zijn redelijk duidelijk. Dan moet je ook niet raar opkijken dat de WHO zich in het oog van deze shitstorm bevindt, want zowel China als de VS subsidiëren die organisatie. En beide landen hebben de WHO wel eens voor het karretje gespannen. De WHO leent zich daar ook gewoon voor (want anders gaat de geldkraan dicht).

Hoe dit zich gaat voltrekken kan denk ik niemand voorspellen. Maar om je daar zomaar in te gaan zitten mengen, zonder echt iets toe te voegen of de feiten te kennen? Dat is wel heel erg dom. En dat is dus precies wat de EU nou doet.

De EU is in deze kwestie een soort bakfietsmoedertje dat niet veel meer heeft geleerd dan ‘samenwerking = goed’. En als dan net twee dronken spierbonken voor haar huis zitten te schelden, te dreigen en te vechten, dan loopt ze zomaar naar buiten. De reden voor het (bek)vechten maakt haar niet uit. Of in ieder geval net zo weinig als dat de spieren en dranklucht haar iets uitmaken. Als het maar ophoudt!

Iedereen met een beetje gezond verstand denkt wel twee keer na om tussen die twee rouwdouwers in te gaan staan, maar zij niet hoor! Gewapend met ‘samenwerking’ en ‘geweld is niet oké’ gaat zij de boel wel even sussen. Of ze ligt straks bloedend, en met haar tanden uit de bek, ergens te creperen in de sloot.