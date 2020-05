LOL! Julien Rochedy — vriend van Eva Vlaardingerbroek — gaat episch LOS op links Nederland

Julien Rochedy. Tot voor kort kende bijna niemand in Nederland die naam, wat niet zo gek is aangezien hij een (lokale) Franse politicus en denker is. Hij uit zich zelden in het Engels, en dus al helemaal niet in het Nederlands. Hij is bezig met zijn land… en zijn (Frans) conservatisme.

Maar ja, hij is ook de vriend van Eva Vlaardingerbroek. Inderdaad, dat is die (buitengewoon mooie, overigens, maar dat geheel terzijde natuurlijk want in deze barre tijden mogen we helemaal niets meer zeggen over het uiterlijk van vrouwen) dame die tegenwoordig hard aan de weg timmeren is als rechtse houwdegen slash-schuinestreep FVD-jonkvrouwe.

Daarom is links Nederland opeens heel geïnteresseerd in Julien. Want, je gelooft het niet, die heeft in het verleden weleens dingen gezegd waar de linkse Nederlandse Deugmensch niet blij van wordt! En kijk, die uitspraken kunnen dan natuurlijk gebruikt worden tegen Eva én tegen Thierry Baudet.

Wow! Feest! Is het niet geweldig?!

Helaas voor links is Julien niet op zijn mondje gevallen en heeft hij nu op zijn eigen website een artikel geplaatst waarin hij op schitterende wijze de vloer aanveegt met links Nederland.

In dat artikel legt hij uit dat de Deugwereld het tegen hem gebruikt dat hij, meer dan zes jaar geleden, enkele positieve opmerkingen maakte over een Russische wet tegen LHBTIQDP)!)%lSX1234567890-activisme. Wat vond hij daarvan, van zo’n wet? Nou, zei hij, hij wist natuurlijk niet wat er precies instond, maar als het gericht was tegen de verspreiding van zulke “propaganda” op lagere scholen en het publieke domein dan was hij er voor.

“Natuurlijk weten geen van jullie Nederlanders de context, maar net voordat dit interview afgenomen werd was er in Frankrijk een enorm schandaal over een LHBTIQ-organisatie die tegen ‘homofobie’ strijdt, Ligne Azure geheten,” legt Julien uit. “Deze organisatie bezocht allerlei scholen in Frankrijk en gaf daar vervolgens flyers aan jonge kinderen. Op die flyers stond een link naar een website waar ze een questionnaire moesten invullen over hun seksuele voorkeuren, expliciet seksuele praktijken, en hun ‘gender identiteit.’ Dit schandaal ging landelijk en uiteindelijk werd de organisatie zelfs veroordeeld door de Franse versie van de Raad van State omdat zij nooit toegang had moeten krijgen tot scholen.”

“Wat betreft in het publieke domein,” gaat hij verder, “ik begrijp dat een land dat het volkomen normaal en moreel vindt dat mensen als objecten achter ramen gezet worden om seks te verkopen mijn visie misschien niet deelt. Maar ik kan je verzekeren dat, in verreweg de meeste westerse landen, mijn positie niets meer of minder dan de mainstream conservatieve positie is.”

Tja. Daar heeft hij wel een punt mee, natuurlijk. Of mogen we dat ook al niet zeggen?

Hoe dan ook, Julien was nóg niet klaar. Het was hem namelijk ook opgevallen dat Evas vijanden haar ook aanvallen omdat Julien iets over homoseksualiteit zegt in zijn cursus (over seksualiteit vanuit een evolutionair perspectief). “De inhoud van deze cursus is gebaseerd op materiaal van de grootste denkers en wetenschappers op het gebied van evolutionaire biologie. Aangezien deze cursus over ALLE soorten seksueel gedrag vanuit een evolutionair perspectief gaat bespreek ik homoseksualiteit ook. Dat is immers óók een natuurlijk seksueel verschijnsel. Als ik het niet meenam zou ik pas discrimineren.”

“Sterker nog, het grappige is dat als ik homoseksualiteit niet had meegenomen in mijn cursus over natuurlijk seksueel gedrag, Nederlands links me ongetwijfeld óók aangevallen had. Het bewijst maar weer dat ze alleen maar op zoek zijn naar een gemakkelijke vijand en dat ze bereid zijn alle leugens in de wereld te gebruiken om er één te vinden,” gaat Julie verder. “Daar komt nog eens bij dat Eva niets te maken heeft met de inhoud van deze cursus. Ik heb haar alleen gevraagd eens te kijken naar enkele Veel Gestelde Vragen van abonnees. Dat deed ze met alle liefde in een bonusvideo. Dit maakt de aanvallen op haar nóg oneerlijker.”

“Concluderend, deze methode van links Nederland om mijn woorden te verdraaien in een poging om Eva en Thierry aan te vallen maakt me letterlijk kots- maar dan ook echt kotsmisselijk. Als ze een probleem met mij hebben, laat ze dan naar mij komen in plaats van op stalinistische wijze guilt bij association te gebruiken om mensen kapot te maken. In tegenstelling tot die linkse autocraten zijn Eva en ik altijd bereid om het democratische debat te voeren met onze opponenten.”