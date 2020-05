LOL, sukkels! Tientallen anti-lockdownactivisten aangehouden in Den Haag

Wat een uilskuikens! Tientallen betogers zijn aangehouden bij een demonstratie in Den Haag. De onaangekondigde demonstratie mocht eerst tóch doorgaan, maar men hield zich niet aan de voorwaarden. Nou, dan niet joh! Stelletje anti-lockdownies.

Eerlijk waar, hier kun je met je verstand toch niet bij? Krijgen ze al toestemming voor hun demonstratie om tóch door te gaan, mits onder (hele redelijke) voorwaarden, en dan weten ze het alsnog te verpesten… Ze hoefden alleen maar anderhalve meter uit elkaar te staan en dan hadden ze vrolijk verder kunnen blèren over 5G, ‘de elite’ en onze vrijheid ‘die ons is ontnomen’. Maar nee, dat was weer te moeilijk!

Ik hoop dat minister Grapperhaus de boetes voor het niet naleven van de noodmaatregelen flink op gaat schroeven. Die lockdown is voor niemand leuk. Maar dat betekent niet dat je dan maar moedwillig de boel moet gaan lopen ondermijnen. Want er is verrekt weinig voor nodig om een tweede golf te veroorzaken en dan begint het hele riedeltje weer van voor af aan.

En dat zoiets ook kan gebeuren door iets over het hoofd te zien bij het versoepelen van de lockdownmaatregelen, dat is weliswaar vervelend maar nog tot daaraan toe. Als de boel straks weer oplaait door dit soort mafkezen, krijg je een hoop boze Nederlanders. En zelfs dan presteren ze het waarschijnlijk nog om ‘de overheid’ ervan te beschuldigen ze de mond te willen snoeren en hen te beroven van hun recht op vrijheid van meningsuiting en hun demonstratierecht. Zinloos om daar tegenin te gaan. Als (hogere) boetes ook niet werken dan moeten we ze misschien maar gewoon twee à drie weken opsluiten. Demp je meteen die risicofactor én blijven de zendmasten ook meteen wat langer overeind. Bespaart ook weer een hoop ellende!