‘Maak desnoods uw eigen mondmasker’ – België heeft wél gewoon exitstrategie voor de lockdown

België begint vanaf maandag met het versoepelen van enkele lockdown maatregelen. Niet zoals Nederland eerst alles willen doorrekenen met een ‘RIVM-modelletje’, maar gewoon met gezond verstand. Dit staat de Belgen komende tijd te wachten.

Contrast tussen Nederland en België

België lijkt qua aanpak van de coronacrisis precies het tegenovergestelde te zijn van Nederland. De lockdown is daar momenteel veel strenger als hier, maar zij heffen hem waarschijnlijk (als alles goed gaat) ook eerder op. Daarom mogen ze vanaf maandag, als onderdeel van de eerste fase in de exitstrategie, ook weer afspreken met ‘twee vrienden die niet onder hetzelfde dak wonen’. Wandelen, sporten etc. mag ook weer vanaf dat moment. Maandag wordt de Nederlandse situatie ook voor Belgen dus de norm.

Amai!

Maar daar blijft het niet bij! Bedrijven mogen onder bepaalde voorwaarden (anderhalve meter afstand) weer open. En raad eens wat men daar verplicht, als die anderhalve meter afstand niet mogelijk blijkt? Mondkapjes! Verplicht voor het openbaar vervoer en ‘sterk aanbevolen’ voor ‘drukke plaatsen’. En wat de Belgische overheid ook aanraadt? Hier: een handleiding om je eigen mondmasker te kunnen maken!

Nederland verpatst z’n mondkapjes tijdens de coronacrisis en kan daarna niks meer vinden, door woekerprijzen en niet-erkende certificaten. Oh oh oh, wat moeilijk allemaal! Minister de Jonge zit helemaal met z’n handen in het haar!

De tijd begint nu wel echt te dringen voor Nederland, wat dat betreft. Als straks blijkt dat die huis-tuin-en-keuken-mondkapjes wel degelijk goed genoeg werken, zijn er in Nederland dus onnodig veel (dodelijke) risico’s genomen. Zorgpersoneel dat zichzelf dus in ieder geval beter had kunnen beschermen, bijvoorbeeld. Of die Belgen nemen dadelijk een onverantwoord risico. Dan krijgt Nederland er vroeg of laat alsnog last van.