Massaontslagen komen eraan! FNV luidt de noodklok

Als bedrijven een pakket aan noodsteun krijgen zonder voorwaarden dan vreest het FNV dat Nederland een golf aan massaontslagen kan verwachten. Dit is namelijk de ideale tijd voor bedrijven om schoon schip te maken met werknemers met dure contracten of om bedrijven tijdelijk op een kleinere bezetting te laten draaien.





Het FNV komt niet zomaar met deze negatieve boodschap, het kabinet is namelijk bezig met de plannen voor een tweede steunpakket aan bedrijven. Hartstikke goed zal men denken, er is alleen één klein probleem: de ontslagboete wordt uit dit pakket geschrapt. Bedrijven hoeven zich dus niet meer te houden aan de strenge ontslagregels die zijn opgelegd vanuit de overheid. De FNV vreest dat bedrijven hier gretig misbruik van zullen maken.

„Door de boete weg te laten zorg je ervoor dat bedrijven selectief met de maatregelen kunnen omgaan zonder dat er perspectief aan de werknemers wordt geboden”, zegt Boufangacha. „Zo kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor de lonen, maar de subsidie voor andere doelen gebruiken en alsnog mensen ontslaan. Terwijl de regelingen in het leven zijn geroepen om zoveel mogelijk banen te behouden. De afgelopen periode is al massaal afscheid genomen van mensen met een flexcontract terwijl de werkgevers ook worden gecompenseerd voor deze loonkosten. Wij vrezen voor een vergelijkbaar scenario bij vaste banen als je geen clausules oplegt voor bedrijven die steun willen.”

De FNV vreest dus dat er een tweede golf aan ontslagen zal gaan komen mocht dit pakket er zonder ontslagboete gaan komen. De vraag is echter hoe reëel dit bedachte FNV-scenario is. Veel bedrijven hebben namelijk de eerste golf aan ontslagen al gehad, dure of gebrekkige contracten zijn al verbroken. Bedrijven zullen liever het geld van een tweede pakket gebruiken voor het in leven houden van het bedrijf dan nog een golf aan personeel te doen laten vertrekken. Bedrijven moeten namelijk ook rekening ermee houden dat ze binnen enkele weken tot maanden weer open kunnen; en daarvoor heb je wel personeel nodig.