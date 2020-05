Minister: “Alle opties staan open” – Ruimen van besmette nertsenfokkerijen zit eraan te komen

Landbouwminister Carola Schouten zegt dat er geen taboe zit op het ruimen van met coronavirus besmette nertsenfokkerijen. Het wordt pas ingezet als ‘ultiem middel’, maar wie het artikel leest ziet de bui denk ik al wel hangen.

Recentelijk werden er bij drie nertsenfokkerijen in Noord-Brabant besmette nertsen aangetroffen. Vlak daarna werden er twee besmettingen bij medewerkers geconstateerd, die zeer waarschijnlijk via de nertsen besmet zijn geraakt. Dus, wat nu?

De Partij voor de Dieren pleit voor het stopzetten van de besmette nertsenbedrijven. “Maar dat betekent feitelijk ruimen,” zegt de minister, “ook de gezonde dieren.” En ondanks het feit dat er nu al twee besmettingen zijn, en de kans dus vrij groot is dat er drie coronahaarden zijn ontstaan, houdt minister Schouten vol dat er nog altijd geen groot risico is, en zegt: “(…) corona wordt voor het leeuwendeel verspreid van mens op mens. Daarnaast gaat het virus ook niet razendsnel over van dier op dier of van het ene bedrijf naar het andere.”

Ja leuk, statistisch gezien heeft ze gelijk. Maar alles wijst erop dat het wel degelijk heel snel mis kan gaan. Sterker nog, dat is het nu al aan het doen. Ze komen snel genoeg tot dezelfde conclusie, ben ik bang. En dan worden die nertsenfokkerijen gewoon geruimd. Want hoe ga je straks vol blijven houden dat er geen risico voor de volksgezondheid is als het virus zich overduidelijk wél van dier-op-mens (en andersom) kan verspreiden? Die bedrijven kunnen sluiten.