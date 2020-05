Ministerie van Financiën doet aangifte tegen Belastingdienst ‘knevelarij’ en ‘beroepsmatige discriminatie’ bij toeslagenaffaire

Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan van mogelijke ambtsmisdrijven bij de Belastingdienst inzake de kinderopvangtoeslagaffaire en heeft zo het Openbaar Ministerie opdracht gegeven de kwestie te onderzoeken. Precies ja: de overheid doet aangifte tegen zichzelf en laat dit door de overheid onderzoeken!

Eindeloze strijd

Dit is wel een heel opmerkelijk stukje nieuws! Om ieder feitje van deze kwestie, dat uiteindelijk aan het licht is gekomen, is hard gestreden. De overheid (voornamelijk ministers, het ministerie van Financiën, (afdelingen van) de Belastingdienst en (wat gesneuvelde) staatssecretarissen) deed vanaf het begin vrijwel niets anders dan tegenstribbelen. Dossiers konden niet gevonden worden. Toelichtingen riepen alleen maar meer vragen op. Toezeggingen werden wel gedaan maar bleken later niet voor verbetering te zorgen.

Neem alleen al die dossiers van de gedupeerden. Die konden ineens wél worden opgevraagd maar werden zwartgelakt toegestuurd. Er ontstond een ‘rel’ en de overheid beloofde compensatie en bood excuses aan. Die compensatie kwam maar niet en de opnieuw verstuurde dossiers bleken dit keer inderdaad niet zwartgelakt, maar uit blanco pagina’s te bestaan… Wát een verbetering! En wat raar dat zoiets als een nieuwe trap na wordt ervaren?!

Slager keurt z’n eigen vlees

Kennelijk is het bij de overheid ook eindelijk doorgedrongen dat dit akkefietje toch echt niet zomaar overwaait. Niet zo gek ook, want veel mensen zijn hier echt kei- en keihard door geraakt natuurlijk. De roep om gerechtigheid bleek, ondanks alle pogingen de boel te frustreren, alleen maar luider te zijn geworden.

Twijfel? Zie vuurwerkramp Enschede

En ja, wat dan? Want voor gerechtigheid moet er een rechtszaak komen. Maar hoe betrouwbaar is dat proces als de overheid, waarvan je bij zo’n beetje ieder ministerie wel een dossier kunt vinden waaruit blijkt dat ze elkaar de hand boven het hoofd houden. De meest recente (althans: die nu mét bewijs) aan het licht is gekomen is volgens mij die van de vuurwerkramp in Enschede. Dan zie je ook hoe makkelijk de ene afdeling de andere de hand boven het hoofd probeert te houden. Kijk alleen al naar de namen. Het is dus echt niet ondenkbaar dat men dat bij deze toeslagenaffaire niet zal proberen. En dit zinnetje van de NOS is daarbij olie op het vuur:

“De aangifte richt zich niet tegen specifieke personen bij de Belastingdienst, maar er worden wel afdelingen genoemd, onder meer Directie Toeslagen en het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF).”

En ik hoop van harte dat het allemaal wél volgens het boekje zal gaan lopen. Want de aanklachten van ‘knevelarij’ en ‘beroepsmatige discriminatie’ kun je echt niet makkelijk onder het tapijt schuiven, denk ik. Maar ik ben ook huiverig wat dat betreft en wil deze ‘schaak’ nou niet al voorbarig een ‘schaakmat’ gaan noemen.