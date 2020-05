Mooi, zo’n alliantie! VS openbaart geheime stukken: Nederland had niets te zeggen over opgeslagen kernwapens

De Amerikanen hebben topgeheime documenten uit 1961 vrijgegeven, waardoor eindelijk helder is geworden hoe de deal over de opslag van atoomwapens is voltrokken. En het is werkelijk schandalig! Nederland had totaal geen zeggenschap over wat er met die wapens gebeurde!

De Nederlandse regering heeft altijd ontkend dat er kernwapens liggen opgeslagen bij vliegbasis Volkel. Vorig jaar werd dit onbedoeld erkend, toen de NAVO per ongeluk de locatie van de atoomwapens deelde. En nu liggen de dossiers dus open, door iedereen in te zien.

Het is nogal verontrustend wat daardoor is onthuld. De Amerikanen hebben het kennelijk zo met de Nederlandse regering afgesproken, dat Nederland geen enkele zeggenschap had over wat er met die wapens gebeurde. Dat is compleet absurd, want het had dus zomaar gekund dat de VS vanuit Nederland een oorlog zou ontketenen. Zo vanaf Volkel richting wat toen nog de USSR was!

En omdat het sommige landen wél is gelukt om zelfs een veto te mogen uitspreken over die wapens, straalt het echt ontzettend slecht af op zowel de VS als Nederland. Die eerste omdat het zijn geallieerde ‘partners’ het liefst zonder zelfbeschikking in de kou laat staan. En die tweede omdat men kennelijk zo makkelijk is omgerold. Waarom zou je zoiets ooit toestaan? Of werd Nederland misschien onder druk gezet? Het is nogal een openbaring.