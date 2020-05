Nederland bijna onderaan het lijstje met 8800 coronaboetes: Frankrijk en Spanje bijna miljoen boetes uitgedeeld

Nederland valt qua beboeten bij overtreding van coronamaatregelen echt ontzettend mee. Met bijna 9.000 boetes valt ons land in het niet bij de compleet doorgedraaide praktijken die in Frankrijk, Spanje en Italië plaatsvinden. Die zitten ongeveer tussen de 500.000 en maar liefst 1 miljoen coronaboetes!

Ieder land hanteert weer andere maatregelen. En ieder land verschilt ook weer van elkaar in het handhavingsbeleid. In Frankrijk mag je momenteel alleen met een schriftelijke verklaring buitenshuis zijn. Ja, een gangpasje voor op straat inderdaad. Dat verklaart waarschijnlijk voor een groot deel de 915.000 boetes die tot nu toe in dat land zijn uitgegeven. Heeft ze al 123 miljoen euro opgeleverd, mon dieu!

België (27.000) en het Verenigd Koninkrijk (6000) zijn wat dat betreft een stuk relaxter. Al ligt dat in België vooral aan het vooraf vriendelijk waarschuwen, want de regels zijn daar nog best wel streng. Spanje daarentegen tikt, zonder moeite, de 15.000 boetes per dag aan. Voor een totaal van maar liefst 837.000 boetes! En die beginnen bij 600 euro, maar kunnen makkelijk oplopen tot 10.000 euro. Italië telt tot nu toe 418.222 boetes.

De Zuid-Europese landen lijken de eigen burgers wel kaal te plukken zeg. Ontzettend strenge regels waarvan ze weten dat die op een gegeven moment minder zullen worden nageleefd. En dan met enorm hoge boetes het geld zo uit de zak kloppen. Had allemaal voorkomen kunnen worden als Nederland gewoon pro-eurobonds was geweest! Jammer maar helaas.