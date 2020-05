Nederland in quarantaine: aantal overstappers neemt toe

Sinds half maart luidt het dringende advies van de regering om zo veel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. Alleen voor de hoognodige boodschappen mogen we ons huis verlaten en verder moeten we ons thuis zien te vermaken. Dat vele thuiszitten heeft nogal wat consequenties. Mensen hebben opeens tijd voor dingen die ze anders vaak voor zich uit schuiven. Dat is goed te zien aan het aantal huishoudens dat overstapt naar een andere internetprovider.

Geld besparen

Het is een logisch gevolg van de crisis waaronder de hele wereld momenteel gebukt gaat. Mensen proberen financieel het hoofd boven water te houden en worden steeds kritischer op de uitgaven. Bovendien is er, doordat veel mensen noodgedwongen thuis zitten, meer tijd om allerlei zaken goed uit te zoeken. Het overstappen van provider is daar een mooi voorbeeld van. Dat je er geld mee kunt besparen, dat is veel mensen wel bekend. Maar je moet er wel even voor gaan zitten om dat te regelen en vaak schiet dat er bij in. Nu er voldoende tijd over is, komen dit soort klusjes opeens in beeld. Op de website Internetvergelijken.nl kun je de aanbiedingen van de diverse providers goed met elkaar vergelijken en snel zien of je momenteel te veel betaalt.

Zorgeloos overstappen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand besluit om over te stappen van provider. We zetten de drie belangrijkste redenen even op een rij:

De kosten zijn te hoog. Loyaliteit aan de huidige provider wordt vaak genoemd als reden om niet over te stappen, maar daar moet natuurlijk wel wat tegenover staan. Als elders een veel betere aanbieding te krijgen is, waarom zou je dan nog bij dezelfde provider blijven?

Het huidige pakket sluit niet meer aan bij de omstandigheden. Misschien is de samenstelling van je huishouden gewijzigd of is er een verandering gekomen in de manier waarop je gebruik maakt van het internet. Een mooie reden om te gaan kijken naar een ander pakket.

De verbinding is niet snel genoeg. Zeker als je veel grote bestanden download, tv kijkt via het internet of geavanceerde games speelt, is een snelle verbinding van belang. Als je huidige internetabonnement daarin niet voorziet, is het tijd voor actie.

Het overstappen zelf is tegenwoordig eenvoudig. Je hoeft het alleen maar aan te vragen en de rest wordt geregeld. Zo kun je zorgeloos overstappen…!