Nederland straks wéér de pineut! EU-herstelplan van 500 miljard is politieke stunt van Merkel om Rutte in het nauw te drijven

Een scherpe analyse en interpretatie bij Elsevier, over het Frans-Duitse herstelplan van 500 miljard euro om Zuid-Europa mee te redden. Want eurobonds werden (alweer) van tafel geveegd en de roep om miljarden wordt steeds luider. Dus wat komt er wel en wat komt er niet? Gaan we straks betalen of lost het zich vanzelf op? Dit artikel geeft wat handvatten.

Duitse bondskanselier Angela Merkel en Franse president Emmanuel Macron wisten ineens met een herstelplan van 500 miljard euro op de proppen te komen. Want Zuid-Europa bleef maar mekkeren over geld. Dat deden ze de afgelopen jaren trouwens al wel vaker, maar nu valt het veel meer op. Eurobonds zijn misschien al wel tien keer afgeschoten de afgelopen jaren. En ze omdopen tot ‘coronabonds’ bleek ook geen succes.

Het probleem met die bonds (leningen) is dat ze vereisen dat de héle EU garant gaat staan. Helemaal dikke prima als de markt goed functioneert, maar behoorlijk eng zodra dat niet meer het geval lijkt te zijn. Want dan vrezen investeerders dat ze hun uitgeleende geld wellicht niet terug gaan krijgen. Om die investeerders gerust te stellen, moet de EU dan daadkrachtig beleid optuigen, waaruit moet blijken dat de markt zich weer de goede kant uit kan gaan bewegen. En dát betekent dat de EU, tijdens een crisis, min of meer een hele sector moet gaan zien te stroomlijnen. Want het heeft (bijvoorbeeld) in zo’n financiële crisissituatie natuurlijk geen zin als Nederlandse banken met bepaalde maatregelen wél gezond worden, maar Spaanse banken alleen maar verder wegzakken. Dat schept simpelweg geen vertrouwen.

Het gevaar met die bonds is dan dus dat iedere crisis ertoe kan leiden dat de EU spierballen wil laten zien om het vertrouwen te blijven krijgen, en daardoor daadkrachtig moet (en wil) optreden door macht te centraliseren, one sector at a time. Niet zo leuk voor Noord-Europese lidstaten dus!

Macron en Merkel presenteren nu eigenlijk een soortgelijk plan. Zij willen 500 miljard euro op de kapitaalmarkt lenen en met 27 EU-landen garant staan voor dat bedrag. Het geld moet dan over een lange tijd worden terugbetaald maar de 500 miljard wordt als gift aan de Zuid-Europese landen gegeven. Zo draaien we ‘met z’n allen’ voor de kosten op. En ja, inderdaad, het verschilt bar weinig van het concept van eurobonds.

Merkel wil dit plan kennelijk helemaal niet, maar gaat hier in mee om haar eigen coalitiepartner koest te houden én een signaal naar China te kunnen geven. Die laatste probeert EU-landen namelijk tegen elkaar uit te spelen. Maar Merkel hoopt er dus eigenlijk op dat Nederland in een hoekje wordt gedrukt en zich genoodzaakt voelt om het plan af te schieten door middel van een veto. Dát levert natuurlijk weer een hoop commotie op in Zuid-Europa. Merkel kan zeggen dat ze heeft getekend en dus wel wil helpen, maar dat Nederland de boel blokkeert. Zo krijgt zij wat ze wil, zonder voor de gevolgen op te hoeven draaien en als verantwoordelijke te worden aangewezen. Fijn hè, zo’n eensgezinde Europese ‘Unie’?