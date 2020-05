Nederlands drinkwater nú al in het geding! Vitens: ‘Komende dagen niet sproeien en geen zwembadjes vullen!’

Waterbedrijf Vitens roept op om de komende dagen voorzichtig te zijn met drinkwater. Ze voelden zich al genoodzaakt om de waterdruk in Overijssel en Gelderland te verlagen en vrezen voor een tekort als het op dit tempo door blijft gaan.



Vitens zag zaterdag op sommige plaatsen het waterverbruik tot wel 70 procent stijgen, ten opzichte van normaal. Warmte, droogte en natuurlijk de lockdown, zorgen ervoor dat veel meer mensen tegelijkertijd toch een soort vakantiegevoel willen creëren. En dan dreigt er een tekort!

Vitens meent het water wel snel weer aan te kunnen vullen, maar alleen als men vandaag en de rest van de week zuinig blijft doen. Sproeien en opzetzwembaden zijn volgens het bedrijf de ‘grote slurpers’. Mocht men hier geen gehoor aan geven, dan kan het leiden tot een verbod. En dat is natuurlijk voor niemand leuk!

En toch is het wel frappant dat het bedrijf, zelfs met hoger verbruik in de afgelopen dagen, zó snel aan de bel trekt. Ik geloof ze wel hoor, en ze zijn er ook vast op tijd bij. Maar mijn god zeg, wat gaat het dan hárd! Zijn onze reserves dan zo klein? Is het verbruik dan echt zó hoog of kunnen we het niet snel genoeg aanvullen? Misschien is het wel een combinatie van factoren. In ieder geval: oppassen dus!