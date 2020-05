Oef! Belastingdienst erkent etnisch profileren: ‘er was sprake van etnisch profileren’

Na grondig onderzoek van Trouw en RTL, heeft de belastingdienst toch moeten erkennen dat ze wel degelijk aan etnisch profileren deden. Meer dan 11.000 mensen zijn strenger dan normaal gecontroleerd vanwege hun dubbele nationaliteit. Hun tweede nationaliteit was schijnbaar een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans op fraude was. Dit is inmiddels al het zoveelste ‘incident’ binnen de belastingdienst, hoeveel smurrie gaat men nog vinden in de doofpotten van de belastingdienst?





De belastingdienst heeft dus toegegeven dat een tweede nationaliteit een indicator was, en dat er daarmee dus systematisch onderscheid werd gemaakt tussen burgers van verschillende nationaliteit. Een blunder van jewelste natuurlijk, en nogmaals een indicator dat er diepgewortelde problemen zitten bij onze eigen fiscus. Wellicht dat de term ‘problemen’ nog te eufemistisch zijn, het lijkt er meer op dat er sprake is van systeem rot.

Zoals gebruikelijk zit Kamerlid Pieter Omtzigt weer direct op dit onderwerp. De ware bulldog binnen ons parlement speurt al jaren naar alles wat naar rot riekt.

Het artikel van @JanTrouw is duidelijk:

Als er twee aangiftes zijn die identiek zijn (bv. risico door een onverklaarbaar hoge aftrekpost). Dan controleerde de belastingdienst wel de aangifte van iemand met dubbele nationaliteit en niet die met enkele (2)https://t.co/hemLyYSrLH — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 11, 2020

Conclusie aan het einde is natuurlijk altijd dat mensen met een dubbele nationaliteit vaker frauderen. Logisch, want alleen worden gecontroleerd bij verdacht gedrag (4) — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 11, 2020

De belastingdienst heeft in alle opzichten jarenlang gefaald, er is ook geen enkele redenen om dit goed te praten. Zoals Omtzigt het ook al omschrijft is het vrij logisch dat mensen met een dubbele nationaliteit vaker frauderen als mensen met maar één nationaliteit niet tot nauwelijks worden gecheckt. De statistieken, en dus ook de modellen van de fiscus zijn dus totaal niet representatief.

Dat het tijd is voor een grootschalige hervorming van onze belastingdienst is duidelijk, maar hoe gaat men dit in Den Haag aanpakken? Het is namelijk niet een probleem dat dient te worden opgelost, het is een heel spinnenweb vol met mankementen…