Oeps, oeps! Haagse moskee (b)lijkt nieuwe brandhaard coronabesmettingen: ‘Tot nu toe 21 besmettingsgevallen!’

O jee, oeps, oeps! Nu we stukje bij beetje weer gedeeltelijk onze vrijheid terugkrijgen van premier Mark Rutte en zijn RIVM-rechterhand Jaap van Dissel, blijkt het toch weer mis te gaan. In een Haagse moskee zijn er 21 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.

Omroep West schrijft dat moslims de coronamaatregelen aan hun laars hebben gelapt, waardoor er nu een gigantische coronauitbraak in de Faizul-moskee aan de Loosduinseweg in Den Haag is ontstaan.

Volgens de lokale omroep is een vooraanstaand lid (77 jaar) inmiddels al overleden aan het coronavirus. Maar dat bleek pas het begin, want de Faizul-moskee bleek een ware brandhaard voor nieuwe corona-patiënten. De situatie is zelfs dermate erg dat gemeenschapsleden de gemeente Den Haag nu zelfs oproepen om de moskee per direct te sluiten. En waar rook is is vuur corona .