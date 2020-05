Ongelofelijk! EU zwicht voor foute Palestijnse organisaties! Terreur-knuffelende organisaties krijgen nog steeds subsidie

De EU laat maar weer eens zien waarom het een compleet zinloos instituut is. De EU haar aristocraten zijn enorm goed in de betuttelende vinger uit te steken naar ‘foute’ landen zoals Hongarije en Polen, maar zo gauw er organisaties zijn die heulen met terroristengroeperingen in echt foute plekken zoals de Palestijnse gebieden dan kijken ze de andere kant op.



De EU liet haar ware kant maar weer eens zien: Palestijnse organisaties, die aantoonbare, foute connecties hebben met terreurbewegingen, kunnen alsnog in aanmerking komen voor subsidies. Fijne gedachte wel….

Dit is echt te bizar voor woorden! De #EU 🇪🇺 zwicht voor de druk van omstreden Palestijnse organisaties: zelfs als zij banden hebben met terreurgroepen, komen ze gewoon in aanmerking voor Europese subsidies. Dat u even weet waar uw belastinggeld heen gaat: https://t.co/B2tPnTMT8i pic.twitter.com/rImhxdJCwd — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) May 6, 2020

De Palestijnse organisatie PNGO, een overkoepelende organisatie van 135 NGO’s in totaal, heeft op zijn minst 5 werknemers die banden hebben met terreurorganisaties. Deze werknemers hebben aantoonbare banden met terreurorganisaties, organisaties die nota bene op de terreurlijst van de EU zelf staan. Toch krijgt deze stichting doodleuk alsnog een subsidie van 71 miljoen euro. Dit is natuurlijk een grote aanfluiting, want hoe is dit in hemelsnaam mogelijk?

Een organisatie die werknemers heeft met foute banden kan dus klaarblijkelijk doodeenvoudig aan een subsidie komen. Is er dan niemand die bij de EU denkt: ‘mmmhhh, wellicht moeten we een achtergrond check doen voor onze subsidies’.

Nee hoor, de EU pipo’s geven gewoon lukraak subsidies weg aan allerlei foute clubjes. Zelfs toen ze werden aangesproken door verschillende organisaties dat het PNGO niet zo zuiver was, keken ze doodleuk de andere kant op.

Schandalig!