Openbaar Ministerie eist ‘leerstraf’ puberende homo-pester! “Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen”

De 15-jarige jongen die vorige maand een homostel in Amsterdam aan het pesten was moet een schadevergoeding betalen én krijgt een ‘leerstraf’. Een leerstraf heeft als doel om jongeren een training te geven om zo hun gedrag te veranderen. Wellicht dat de mensen die deze training geven deze jonge knaap wel wat respect voor de LHBT-mensen kan bij brengen. Want bij de opvoeding is het klaarblijkelijk misgegaan.

De beelden gingen vorige maand viraal, heel Nederland kon zien hoe een homostel door een trieste puber werd uitgescholden. De jongen kon het niet laten om zijn hele scheld-jargon te openbaren. Heel Nederland kon zien dat in sommige delen van Nederland homofobie nog de normaalste zaak is helaas.

Gelukkig besloot het OM voor een redelijk pittige straf te pleiten. Een schadevergoeding van 850 euro en een taakstraf van 35 uur.

“Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens”, zo sprak de officier van justitie vandaag in de strafzaak. “Iedereen moet in vrijheid met een geliefde hand in hand kunnen lopen. Door de gebeurtenissen van 13 april wordt deze vrijheid ernstig geweld aangedaan.”

De advocaat van het bedreigde stel geeft aan dat het koppel de strafeis ‘passend’ vindt. Voor een minderjarige is dit waarschijnlijk de beste les; geef hem maar een flinke leerstraf om hem zo hopelijk toch nog iets bij te brengen.

“Zij hopen dat de rechtbank met de uitspraak in deze zaak een duidelijk signaal zal afgeven ten aanzien van het homofobe gedrag zoals ten laste is gelegd.”