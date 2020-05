Partij DENK schaart zich achter Kuzu: ‘Geen grensoverschrijdend gedrag!’

Onderweg naar Morgen of Goede Tijden Slechte Tijden? Er lijkt in ieder geval geen einde te komen aan de soap die DENK heet. In ieder geval pleit een onderzoeksbureau Tunuhan Kuzu nu vrij van ‘grensoverschrijdend gedrag’.

Kuzu mag zich in zijn handjes knijpen nu hij door een onafhankelijk onderzoeksbureau is vrijgepleit van alle aantijgingen (!!!) die de babbelaar Selçuk Öztürk allemaal richting zijn voormalige ‘broeder’ heens trooide. “Broedermoord” noemde Kuzu het al eerder, en het lijkt er steeds meer op dat hij een punt heeft.

Onderzoekers vinden geen grensoverschrijdend gedrag van Denk-Kamerlid Kuzu /via @NOS https://t.co/pWWIcuRQqS — DENK (@DenkNL) May 9, 2020

De partij gooide er zelfs een officiële Tweet uit via hun even officiële kanaal op Twitter. Daarbij zeggende: ‘De social-media accounts van DENK zijn nu mogelijk in handen van Tunahan Kuzu, Farid Azarkan en / of Stephen van Baarle. De drie personen die ook bij een ‘wederopstanding’ de dienst zullen gaan uitmaken bij de partij.