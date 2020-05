Peilingen! ‘Gigantische opmars VVD gestagneerd, geen verschuivingen in politieke kleur’

In de meest recente peiling van Maurice de Hond zien we geen verschuivingen meer in vergelijking met vorige week. Dat wil zeggen dat het politieke stemklimaat lijkt te zijn gestabiliseerd. De stijgende lijn van de VVD lijkt nu gestagneerd en blijft op een stabiele 32 zetels staan.

Wat de meest recente peiling van De Hond wil zeggen? Het lijkt erop dat de gigantische opmars van de VVD is gestagneerd. De partij van Mark Rutte stond vorige week op 32 zetels en daar is deze week geen verschil in te zien: Geen krimp, maar ook geen groei.

Het Forum voor Democratie blijft staan op 11 zetels, dat is 1 zetel meer dan de D66 van Rob Jetten. Na de VVD zou, als we de peiling van De Hond als leidraad zouden nemen, de PvdA de tweede partij worden met 19 zetels. Daarna volgen respectievelijk de PVV van Geert Wilders (18), en het CDA (17).

De ex-partij van Henk Krol (50PLUS) staat nu op een marginaal zeteltje en de ruziepartij DENK zou, met de kennis van nu, ook nog een zeteltje KUNNEN scoren.