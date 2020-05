Persconferentie: versoepeling kan doorgaan, rest van beleid is mosterd na de maaltijd

Zojuist werd de persconferentie van het kabinet uitgezonden om Nederland bij te praten over de volgende fase in de aanpak van de coronacrisis. Versoepelingen kunnen doorgaan en alle risico’s werden nog eens benadrukt. Oh, en het beleid dat men in februari had moeten invoeren is nu ook eindelijk klaar. Toppie!



Op 1 juni mag de horeca weer open: maximaal 30 bezoekers. Heel Nederland blij natuurlijk, want iedereen rekende op een week of twee later. Gewoon vooropgezet natuurlijk, zodat dit ‘cadeautje’ meer als een welkome verrassing komt.

Verder verandert er eigenlijk vrij weinig. Ja, de scholen en kinderopvanglocaties mogen binnenkort weer open, maar wel met inachtneming van de anderhalve meter afstand en andere voorzorgsmaatregelen.

Rutte wil graag dat kinderen hier ook over meedenken. Want wie kan er beter nadenken over hoe de scholen weer open kunnen dan ‘de volwassenen van de toekomst’? Inderdaad ja, volwassenen van het heden. Die halve persconferentie leek meer op een pr-stunt, of om een beetje good will te kweken. Maar hartstikke leuk dat jongeren mee mogen denken! Net nu de boel weer opengaat en we meer dan 5.000 doden verder zijn…

Ik denk dat het met het tweede deel van de persconferentie, door minister Hugo de Jonge, te maken heeft. Want zo’n beetje alles wat hij daar aan heeft zitten kondigen, had eigenlijk eind februari al uitgerold moeten zijn.

Dat dashboard dat laat zien hoe we ervoor staan? Leuk, maar we hadden pas echt een goed beeld kunnen hebben als we vanaf het begin uitvoerig mensen hadden getest. Iets wat de GGD’s nu pas beginnen te doen. En monitoren wie waar naartoe is gegaan als een nieuwe uitbraak wordt geconstateerd? Hadden we ook al veel eerder mee kunnen beginnen, al was het maar op basis van enquêtes.

En dit zijn niet dingen die we ‘met de kennis van nu’ beter hadden kunnen doen. Dit zijn dingen die men in Aziatische landen al sinds 2004 in hun protocollen hebben opgenomen en die men in februari opnieuw heeft toegepast. Net als mondkapjes trouwens, zijn we ook mooi op tijd mee!