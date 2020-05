Prikt het coronavirus feministische mantra’s door?

Om het Nederlandse bedrijfsleven uit de coronacrisis te trekken moeten we vaardigheden optimaal inzetten. Feministen moeten zich richten op de competenties van vrouwen, niet op ‘geslacht’. Als corona verdwijnt wordt het dan ‘business as usual’ of worden feministische mantra’s blijvend doorgeprikt?

“De crisis vergroot het verschil tussen mannen en vrouwen. Dit werd in maart al meteen duidelijk toen de Britse regering vanwege de Coronacrisis bedrijven van de verplichting onthief om de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers te rapporteren”, schrijft Diana van Maasdijk, CEO Equileap in Het Financieele Dagblad van 4 mei jl. Deze mantra nummer één van feministen wordt door corona doorgeprikt. De focus komt nog meer op vaardigheden te liggen, niet op geslacht. De loonkloof bestaat, maar slaat slechts voor 5% op geslacht. De kloof is afhankelijk van vaardigheden: talent, inzicht, betrokkenheid, inzet, karakter, presentatie, moederschap, ‘child penalty’, flexibel werken. Bij een identieke functieomschrijving is het basissalaris van vrouwen en mannen gelijk. Tijdens de loopbaan treedt de loonkloof op door voorgenoemde factoren. Salarisverschil enkel aan geslacht toeschrijven, is misleidend.

Equileap wil ‘genderequality’ want het is goed voor winstgevendheid. Deze mantra was al voor corona doorgeprikt, maar krijgt door het virus extra profiel. SCP-CPB onderzoek “Vrouwen aan de top” (2019): “Er is geen eenduidig causaal verband tussen vrouwen aan de top en winstgevendheid,” uiteraard strijdig met het businessmodel van Equileap. Winstgevendheid aan geslacht toeschrijven, is misleidend.

Feministische ‘studies’: mannen discrimineren vrouwen in het ‘mannenbolwerk’ en ‘glazen plafond,’ mantra drie. Discriminatie komt voor, maar in z’n algemeenheid is het een ernstige beschuldiging. Corona zorgt voor structureel meer thuiswerken. Het brengt een verschuiving teweeg naar vaardigheid tonen en klimmen in de hiërarchie, als er nog hiërarchie zal zijn.

Feministen klagen over haantjes gedrag en ‘macht’. Dankzij corona wordt mantra vier doorgeprikt: door thuiswerken wordt macht minder belangrijk, evenals het uiterlijk, want men ziet elkaar veel minder. Feministen willen meer vrouwen in topposities van het bedrijfsleven. Welnu, bewijs je vaardigheden.

Psychologen waarschuwen ons ervoor dat men niet enkel op basis van verkregen data, menselijk gedrag mag verklaren, zoals Equileap doet. Mannen generiek veroordelen, zonder evidente eigenheden van het individu, eigenschappen van vrouwen en mannen, psychologie en individuele casuïstiek, in beschouwing te nemen, is onmenselijk. Je mag de mens niet enkel als een ding c.q. geslacht, in een databank beschouwen en behandelen.

Willens en wetens verschillen op de werkvloer enkel aan geslacht toeschrijven is misleidend en totalitair. Het móet rechtgetrokken worden: “dat doen wij, Equileap”! Het mondt uit in “naming & shaming” van bedrijven die te weinig vrouwen in dienst zouden hebben. “CEO, u voldoet niet aan het vrouwenquotum”. CEO: “Ai, daar gaan we dan gauw wat aan doen!” Schadelijk voor onze samenleving: tweespalt, discriminatie van mannen en stress als een functie niet wordt verkregen vanwege ‘verkeerd geslacht’. Schadelijk voor onze economie: minder winstgevendheid, aangezien vaardige mannelijke kandidaten per definitie worden buitengesloten. Na Corona kunnen we ons dat niet langer permitteren. De beste persoon móet winnen.

Er zijn nogal wat organisaties die hun kopjes boven het maaiveld uitsteken nu er in Nederland een vrouwenquotum is. Bij Equileap in Amsterdam zijn uitsluitend dames werkzaam. Blijkbaar ontbreekt vertrouwen dat diversiteit via geslacht goed uitpakt op hun winstgevendheid. Het gaat mij niet om Equileap, wel om genderequity clubs die adviezen aan CEO’s verstrekken via schijnbaar logische verhalen door prettig uitziende dames. Meer vrouwen in dienst, prima, maar wel op basis van competentie.

Corona zorgt er voor dat door thuiswerken de machtfactor minder wordt, beoordeling op vaardigheden wordt belangrijker. Feministische mantra’s worden doorgeprikt. Managers, hoed u zich voor organisaties die zich opwerpen voor ‘genderequality’, ‘loonkloof slechten’ en ‘winstgevendheid’. Ze baseren zich altijd op gekleurd onderzoek. De verhalen lijken geloofwaardig maar het is misleiding in een fraaie verpakking. Ze slaan de bijl aan de wortels van uw winstgevendheid.’ Als corona ons blijft plagen worden feministische mantra’s blijvend doorgeprikt.

Frits Bosch, auteur van “Feminisme op de werkvloer”