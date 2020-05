Raad van State moet niks hebben van voorstel Broekers-Knol: ‘schaf dwangsom voor asielzoekers niet af’

Asielzoekers krijgen een dwangsom als ze te lang moeten wachten op de behandeling van hun asielvraag. Al langer is in Den Haag duidelijk dat de IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst, het veel te druk heeft. Hierdoor kan de staat wekelijks méér dan een miljoen betalen aan asielzoekers die recht hebben op een dwangsom. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol had een voorstel om de dwangsom te schrappen, maar van dit idee moet de Raad van State helemaal niks hebben.





De Raad van State ‘keurt’ – hun advies is gelukkig niet bindend – het voorstel van Broekers-Knol af, omdat ze bang zijn dat anders een belangrijk wapen voor burgers om de overheid te dwingen haar werk te doen wordt afschaft. De Raad van State ziet liever dat Broekers-Knol haar huidige voorstel aanpast, naar een tijdelijke afschaffing/opschorting van de dwangsom.

Ankie Broekers-Knol gaat het advies trouwens wel tegemoet komen van de Raad van State, ze wil nu een andere ‘prikkel’ bedenken om ervoor te zorgen dat de IND toch opschiet met haar werk. Wat deze prikkel precies gaat worden dat wil ze voorlopig nog niet vertellen. De grote vraag is dus: gaat Broekers-Knol de wet permanent aanpassen of krijgen we een tijdelijke afschaffing van de dwangsom.

De overheid is nu per week meer dan één miljoen euro kwijt aan dwangsommen, dit natuurlijk een complete geldverspilling. De overheid had al veel eerder moeten ingrijpen bij de IND, die het huidige werk gewoon niet aankunnen.