Rellen Minneapolis escaleren ondanks inzet Nationale Garde: demonstranten bestormen politiegebouw en steken het in brand

De dood van George Floyd, veroorzaakt door een agent die minutenlang met een knie op zijn nek zat, heeft gevolgen voor heel het land. Minneapolis lijkt wel een oorlogsgebied en doet denken aan de L.A. Riots van 1992. De spanning lijkt dit keer misschien nog veel heftiger te zijn als toen.

In Minneapolis zijn ze helemaal gek geworden. De dood van Floyd heeft (volledig terecht) veel teweeggebracht en past binnen een maar al te herkenbaar patroon van excessief politiegeweld jegens de zwarte Amerikaanse bevolking.

De bevolkingsgroepen worden door zo’n voorval lijnrecht tegenover elkaar gezet, met ophitsers aan beide kanten die ‘hun mensen’ voor zich proberen te winnen en mensen van de ‘andere kant’ juist tegen zich in het harnas proberen te jagen. Er ontstaat een soort sociaal-cultureel vacuüm waardoor neutraliteit soms geen optie meer is: je moet een kant kiezen of er wordt voor je gekozen. En omdat het hier om huidskleur gaat, is het knap lastig om hier aan te ontsnappen.

Alle begrip dus voor de ophef die erdoor is ontstaan. Maar momenteel verspelen de meeste betrokken partijen zo’n beetje alle sympathie die ze hebben of nog konden krijgen. De relschoppers richten alleen maar schade aan, waar vooral ‘hun mensen’ last van krijgen: Ondernemers die hun zaak in vlammen op zien gaan; vandalisme van overheidsgebouwen of infrastructuur; en de (dure maar noodzakelijke) reactie van de overheid op al dat geweld.

De Nationale Garde is al ingezet en werd bekogeld. Diverse andere steden worden nu ook met rellen geconfronteerd, dus het is een kwestie van tijd voor er een federale oplossing komt. En president Trump, die is verwikkeld in een bittere verkiezingsstrijd, heeft er alle baat bij om daadkrachtig op te gaan treden:

“Verder heeft Trump commentaar op de demonstranten. Hij noemt ze “tuig” en dreigt met schieten als ze zich niet gaan gedragen. Bij die tweet plaatste Twitter een waarschuwing “voor het verheerlijken van geweld”.”

Met als kers op de taart dus Twitter die zich met de situatie bezighoudt en met dubieuze redenen komt om Trump te ‘censureren’. Het probleem daarmee is namelijk dat het een discussie op doet laaien over censuur, die eigenlijk alleen maar olie op het vuur is van de toch al grote spanningen van de afgelopen dagen. Want wat als bijvoorbeeld Trumps’ tweets wél een waarschuwing krijgen wegens “geweldverheerlijking”, maar de (vergelijkbare) tweets van de Iraanse leider Khamenei niet? Het lijkt in eerste instantie niet gerelateerd aan de rellen, maar het draagt wel degelijk bij aan het creëren en voeden van de identiteitspolitiek, die dus eigenlijk al(weer) ontploft is.