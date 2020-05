Resultaat stikstofregelgeving? ‘OM neemt meer rijbewijzen in door snelheidsovertredingen dan alcoholovertredingen’

De afgelopen jaren heeft het OM steeds meer rijbewijzen ingenomen. Dit jaar is er een opmerkelijke stijging te zien bij het aantal innames vanwege snelheidsovertredingen. Hoe zou dit nu komen? Iets met stikstof en maximumsnelheidsverlaging geloof ik…

Het NOS meldt het volgende:

Een eenduidige verklaring voor de stijging is er niet, ook al ging de maximumsnelheid op de snelwegen in maart omlaag naar 100 kilometer per uur.

Het lijkt me vrij evident dat een groot deel van de innames door snelheidsovertredingen toch echt wel komt door de verlaging van de maximumsnelheid. Dat de NOS dit ontkent is overigens niet. Iemand moet de overheidsmaatregelen steunen.

Ondertussen zijn de cijfers van het OM schikbarend, niet alleen vanwege de stijging onder de Nederlandse snelheidsduivels, maar ook de realisatie hoeveel mensen er nog steeds achter het stuur kruipen met flink wat slokken alcohol op.

Aan de cijfers zien we dat de afgelopen jaren het steeds populairder is om extreem hard te rijden in Nederland. Mogelijk kan dit ook komen door het strikter controleren van wegpiraten. De cijfers van dit jaar – gemeten over 5 maanden – spreken boekdelen. Ook dit jaar gaan we weer een negatief record verbreken.

En ja de verlaging van de maximumsnelheid heeft hier zeker mee te maken.