Richard de Mos zit vol met nieuwe ambities! Wil de Tweede Kamer in: ‘Ik ben geen corrupte klootzak!’

Het was een ellendig jaar voor De Mos, maar De Mos is niet zo maar uit het veld geslagen. In een interview vertelt hij vol trots over zijn nieuwe ambities. Ook De Mos ambieert het Kamerlidmaatschap, en verder is hij bezig met het schrijven van een boek. Maar voor welke partij zal hij kiezen? De partij van Henk Krol, of toch bij Forum voor Democratie?

De Mos is helemaal terug was weggeweest, na een donkere periode dat begon met de inval van zijn huis zit hij nu weer vol energie. Over hetgeen wat afgelopen jaar gebeurde schrijft hij nu een boek.

,,Het gaat heel goed met me. Ik zit vol ambitie, werklust en power. De oude Richard de Mos is gewoon weer terug. En de coronatijd heb ik benut door thuis veel te werken. Ik ben een boek aan het schrijven, over de opkomst van Groep de Mos, over de inval begin oktober door de rijksrecherche. Ik heb veel te vertellen. Het is een boek dat me is overkomen. Terugblikken en vooral vooruitblikken. Met een duidelijke keuze voor hoe ik wil leven: je kan ervoor kiezen om aandacht te geven aan wat je hebt verloren of aan wat je nog hebt en in de toekomst nog zult krijgen. Ik kies voor dat laatste.’’

De Mos baalt er enorm van dat hij niet een van de kandidaten is voor het burgemeesterschap. Hij had gesolliciteerd voor de functie, maar kreeg het helaas niet. Nu zien we een ware soap in Den Haag over de toekomstige burgemeester. De ene na de andere naam wordt geopperd.

,,Het gaat niet om de persoon Richard de Mos, maar dat ik niet de burgemeester geworden ben, is jammer voor de stad. Ik ben er wel vol voor gegaan. En ik denk dat ik als burgemeester de stad zeker meer elan had kunnen geven. Mijn grote voorbeeld is burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, met zijn Rotterdam-first-gedachte. Hij heeft Rotterdam op de kaart gezet. Voor het arme Rotterdam-Zuid heeft het rijk de geldkraan opengedraaid. Den Haag Zuidwest, qua problematiek gelijk, moet het doen met een schijntje.’’

De Mos blijft uiterst mysterieus over zijn gooi naar het Kamerlidmaatschap. Want voor welke partij wil hij dan op de kieslijst gaan staan? Of gaat hij zelf een partij beginnen? Deze zomer gaat hij zijn volgende stap bekend maken!

,,Ik ga er niks over zeggen. Ik heb het in overweging. Het sterkt mij in mijn gedachte dat ik er nog steeds toe doe. De ombudspolitiek is ook voor hen interessant. Traditionele partijen denken in termen van liberaal, sociaaldemocratisch, christen-conservatief. Ik denk dat die tijd van politiek bedrijven voorbij is. Je moet gewoon problemen signaleren en die oplossen. Doen wat goed is voor Nederland.’’