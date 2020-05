RIVM tast compleet in het duister wat betreft immuniteit na coronavirus: “Daar is geen getal aan te hangen”

Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie aan het UMC Utrecht en verbonden aan het RIVM, geeft een subtiele update over de stand van zaken bij het RIVM rondom het vraagstuk van weerstand tegen covid-19. Heel kort de samenvatting: ‘we hebben geen flauw idee en weten nog helemaal niks zeker‘.

Het RIVM weet nog steeds niet zeker of men het coronavirus voor een tweede keer kan krijgen. Op zich al vreemd, want er zijn diverse landen die hier al meldingen van hebben gedaan. Maar die onderzoeken zijn dan vaak niet peer-reviewed of geven aan dat het slechts een mogelijkheid en niet een zekerheid is dat mensen het een tweede keer hebben opgelopen. Dat is dus an sich al best wel een probleem, want wat als het wél blijkt te kunnen?

Daarop voortbordurend: het is ook volstrekt onzeker hoeveel van de mensen immuun is geworden nadat zij ziek zijn geworden. Daarover zegt Van Baarle alleen:

“Als iemand niet zo ziek is geweest, dan lijkt de kans klein dat diegene opnieuw ziek kan worden, maar we kunnen het niet uitsluiten.”

Oké, maar dat is ongeveer 75 tot 90 procent van de bevolking die de ziekte al hebben gehad. Nederland telt een slordige 45.000 vastgestelde besmettingen, waarvan er 11.649, 25 procent, zijn opgenomen in het ziekenhuis en waarvan er 5.788 zijn overleden, oftewel net geen 50 procent. Van het totale aantal besmettingen is dus zo’n 13 procent komen te overlijden.

Er zit dus nogal wat druk op de ketel. En al helemaal als blijkt dat men straks alsnog gewoon vatbaar voor een nieuwe coronagolf is. Maar men speculeert geloof ik ook over het werkelijke aantal besmettingen, dat natuurlijk veel hoger ligt. Alleen de ‘ernstige gevallen’ werden namelijk getest.

Ik geloof dat RIVM-baas Jaap van Dissel zei dat het in werkelijkheid om 700.000 besmettingen zou gaan. Dan praten we over 16 procent van de bevolking. En dan zou slechts 1 procent van de besmette mensen zijn te komen overlijden (5.788 van die 700.000).

Klinkt als gesjoemel met cijfers voor een rooskleuriger beeld, maar betekent dus ook dat zo’n 16,3 miljoen mensen in Nederland nog helemaal niks van het virus hebben gemerkt en dus sowieso niet immuun zijn. Ook niet bepaald een geruststellende gedachte…