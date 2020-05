Rutte wil nog meer Greta Thunberg-schreeuwerds: ‘Ga het schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent.’

Het is helaas géén verlate 1 april grap, Rutte zei oprecht dat hij hoopte dat jongeren de revolutie ontketenen. Dat ze keihard in gaan op autoriteiten als ze menen dat anderen het verkeerd doen. Want ‘zij zijn de generatie van de toekomst’. Waar hebben we deze retoriek eerder gehoord? Heeft Rutte een spindoctor uit het Groene kamp aangenomen?





Rutte wil niet dat kinderen alleen met ideeën komen, nee hij wil dat ze in ‘actie komen’. In feite roept Rutte op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, want kinderen van 14 of 15 jaar oud weten alles toch wel beter. Of Rutte is helemaal de weg kwijt, of Rutte is er heilig van overtuigd dat de Greta Thunberg-generatie de oplossing is.

“Ga het schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent. Hetzelfde geldt voor het buurthuis of de sportschool. Begin de revolutie van onderaf.”

Gisteren riep Rutte jongeren nog op om met ideeën te komen. Vandaag kwam hij met een toelichting, hij was gisteren namelijk niet duidelijk genoeg. Als een ware socialist roept Rutte op tot verzet en revolutie. Best opmerkelijke termen, die niet bepaalt bij een liberaal horen. Toch durft Rutte het aan om dit ‘hippe’ jargon te gebruiken…

“Ik heb al heel veel reacties gehoord en gekregen. Maar ik hoop vooral dat jongeren niet alleen ideeën hebben, maar die meteen ook omzetten in actie: confronteer het schoolbestuur ermee of stap naar de gemeenteraad. Het idee is dat zij een beetje de revolutie starten vanuit de jongere generatie. Dat is waar het hier om gaat.”

Om het nog beter te maken: Rutte gaat jongeren uitnodigen in het Catshuis – hopelijk waarborgt hij wel die anderehalvemeter.

Ook heeft Rutte zijn ministers de opdracht gegeven om meer met jongeren te praten over deze problematiek. Want jongeren maken ‘straks de dienst uit’, leuke retoriek meneer de premier maar laten alsjeblieft toch vooral blijven luisteren naar tal van experts. Experts die zich jarenlang hebben verdiept in deze materie en niet naar jongeren…