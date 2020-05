Slachterij per direct gesloten vanwege overtreden regels! Bedrijf overtrad regels door tal van busjes VOLGEPROPT met arbeidsmigranten

Slachtbedrijf Vion in Apeldoorn moet per direct haar deuren sluiten. Eerder vandaag kwamen daar namelijk 18 busjes vol met arbeidsmigranten aan, echter hield de werkgever geen enkele rekening met de geldende regels. De busjes zaten volgepropt met arbeidsmigranten, de anderhalvemeter-regel werd totaal niet toegepast. Eerder kwam Vion al slecht in het nieuws doordat er in een vestiging bijna 150 medewerkers besmet bleken te zijn!

Het hele bedrijf is hermetisch afgesloten, handhavers zorgen ervoor dat er geen voertuigen meer naar binnen of buiten rijden. Maandag bleek al dat bij een andere vestiging van Vion ineens 147 medewerkers – van de 657 – besmet waren. Na zo’n groot ‘schandaal’ haal je het als werkgever toch niet in je hoofd om weer doodleuk de regels niet na te leven.

Het is logisch dat bedrijven maar al te graag de werkzaamheden willen oppakken. Maar massaal mensen transporteren in busjes, zonder te denken aan de veiligheid van je werknemers is vragen om problemen. Het is een grote schande om zo te spelen met de levens van je werknemers.

Eerder deze week kwam de CEO nog met de volgende verklaring over de massale besmetting in een andere vestiging:

“De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers zijn prioriteit nummer 1. De schrik zit er in omdat dit de eerste keer is dat er is getest onder een groep mensen die vrij is van gezondheidsklachten. En dan blijken 147 mensen uit deze groep zonder klachten het virus te hebben,”

Het lijkt er toch eerder op dat de veiligheid niet bepaalt op 1 staat.