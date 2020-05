Suikerfeest cadeau van Halsema voor moskee: Taibah-moskee krijgt 115.000 euro voor verduurzaming

Nederland stevent af op een gigantische crisis, en wat besluit de Halsema te doen? Een Suikerfeest presentje te schenken aan een moskee in het teken van verduurzaming. Complete idioterie natuurlijk, FVD-raadslid Annabel Nanninga kan deze keuze niet begrijpen. Duizenden mensen dreigen hun baan te verliezen en Halsema loopt alleen maar cadeautjes uit te delen. Onbegrijpelijk.





Het is meer dan terecht dat Nanninga hard fulmineert tegen deze pure idioterie van Halsema. Halsema lijkt sowieso de laatste weken niet helemaal ‘scherp’, zo is van mening dat Amsterdam misschien niet de landelijke regels moet volgen maar gewoon nog even wat langer dicht moet blijven.

Dat je denkt, hoe zou je een parodie op extreemlinks wappiebestuur kunnen verzinnen. Eureka! ‘Subsidie voor een aardgasvrije moskee’, hahaha! — Annabel Nanninga (@ANanninga) May 20, 2020

Nanninga uit terechte kritiek, want krijgen andere godsdienstorganisaties dezelfde voorkeursbehandeling? Waarom krijgen dit soort instituten wel ineens een smak geld om te verduurzamen, maar moet de normale Amsterdammer zelf de kosten voor verduurzaming van zijn huis ophoesten?

Nouja we kunnen ons wel een gekkigheidje permitteren, het is niet dat duizenden mensen hun baan kwijt zijn en we in een enorme crisi…. oh wacht. — Annabel Nanninga (@ANanninga) May 20, 2020

Nanninga heeft gelijk wanneer ze schrijft dat het gewoon een grote grap is dat er juist nu met dit soort subsidies wordt gestrooid. In Den Haag gaat men ook gewoon door met de groene idioterie. Terwijl dit amper te verantwoorden is richting de bevolking, want hoe kan de overheid juist in deze tijd nog zoveel geld blijven smijten naar die groene idealen? Kan dat niet tijdelijk wat minder? Zodat we wellicht wat meer financiële ruimte hebben om te investeren in onze eigen bevolking – en dus de economie?