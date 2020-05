Tada! Ineens kan het weer: ‘besmetting gebeurt vooral binnen, buitensportwedstrijd is verantwoord’

Volgens epidemioloog Patricia Bruijning mag het coronabeleid prima aangepast worden. Het zou wetenschappelijk zijn aangetoond dat het overgrote deel van de besmettingen binnenshuis plaatsvindt. Genoeg reden voor haar om de buitensportwedstrijden weer toe te staan.



De epidemioloog zegt zich op tientallen studies van bron-en-contactonderzoek in verschillende landen. Daaruit blijkt dat mensen voornamelijk in huis, restaurant, kerk, uitgaansgelegenheid of ergens anders op een binnenlocatie besmet raken. Ook zouden besmettingen bij vluchtig contact nauwelijks hebben plaatsgevonden.

Zou allemaal waar kunnen zijn, ik heb die studies natuurlijk niet allemaal gelezen. Ik vind het echter wel frappant dat men (bij Universiteit Utrecht) hier, zo uit het niets, ineens zeker (genoeg) over denkt te zijn.

Zij zien namelijk ook wel in dat dit de anderhalve meter-regel enigszins ondergraaft. Want waarom nog afstand houden in het park? Ze lijken te willen aansturen op een ‘alleen in gebouwen anderhalve meter-samenleving’, maar dat durven ze nog niet zo stellig te beweren.

Zeg nou zelf, dit is toch raar? Over zo’n beetje ieder aspect van het coronavirus wordt geantwoord met ‘weet ik niet’, ‘kleine kans’ of ‘valt niet uit te sluiten’. En dan nu ineens zo’n zelfverzekerd bericht, blijkbaar gestoeld op een zee aan informatie, over verspreiding binnen- en buitenshuis. Zullen de mensen leuk vinden die zo’n boete hebben gekregen! Konden ze wel eens gezeik mee gaan krijgen bij de Universiteit Utrecht.