Thierry Baudet pleit voor veel meer maatwerk: ‘buiten zou je al lang af kunnen van die anderhalve meter’

Thierry Baudet vindt dat het kabinet tekort schiet, in eerste instantie reageerde het kabinet veel te langzaam en nu leveren ze nauwelijks maatwerk. Veel regels die nog blijven gelden na 1 juni kunnen wat betreft Baudet gewoon worden geschrapt of worden aangepast. De overheid levert totaal geen maatwerk, terwijl dat nu juist nodig is om het land weer langzaamaan op te starten!



Inmiddels weet men dat het niet per se gaat om de anderhalve meter – of welke afstand dan ook. Wat veel belangrijker is zijn de zogeheten aerosolen, oftewel stofdeeltjes. Deze aerosolen verdwijnen vrijwel gelijk in de buitenlucht, maar we weten nog niet precies hoe het zit in gesloten ruimtes. Maar omdat men vrij zeker is dat die anderhalvemeter-regel in de buitenlucht best kan worden heroverwogen. Dit is dan ook iets waar Baudet kritisch naar wil kijken.



Baudet hekelt het feit dat mensen hem nu verwijten dat hij de hele maatschappij in één keer wil openen. Dit is volgens Baudet een verdraaiing van zijn verhaal, wat hij wil is dat er meer maatwerk wordt geleverd. Er moet gericht worden gekeken naar welke groepen er meer risico lopen, en juist die groepen moet de overheid goed beschermen. Maar wat de overheid nu doet is iedereen over één kam scheren.