Toerisme kan straks nieuwe coronagolf veroorzaken, financiële druk voor Zuid-Europa te hoog

Het lijkt erop dat de financiële druk de Zuid-Europese landen te hoog wordt. Europees beleid is er niet en Zuid-Europa snakt om geld. Griekenland, Spanje, Italië, Portugal en delen van Frankrijk zijn grotendeels afhankelijk van toerisme om te overleven. Helemaal nu met de aankomende economische crisis.



De Europese Unie kan ‘samen’ roepen wat het wil, er is geen Europees toerismebeleid en die lijkt er ook niet te zullen gaan komen. Griekenland gaat al snel weer open, Spanje lijkt ook hard opzoek naar mogelijkheden en hetzelfde geldt eigenlijk voor de rest van het zuiden. Alles om maar geld binnen te kunnen krijgen. En dat is hartstikke begrijpelijk.

Toerisme is namelijk goed voor ruim 1.300 miljard euro, 27 miljoen banen en voor 90 procent bestaande uit mkb. Voor het overgrote deel is dat Zuid-Europees en door de coronacrisis weggevallen. En zie die sector maar eens om te toveren naar wat anders, dat lukt in ieder geval niet op de korte termijn.

De nood is dus ontzettend hoog. Daarom ben ik ook bang dat er een tweede coronagolf zal gaan ontstaan. Als het er niet direct door gaat ontstaan, dan wordt de eerste de beste kleine uitbraak er wel door versterkt. Zuid-Europa zet wat dat betreft de Europese volksgezondheid op het spel om als land (en misschien ook wel als Unie) te kunnen overleven. Begrijpelijk, kwalijk, lastig en misschien ook wel noodzakelijk. De gevolgen zullen hoe dan ook enorm zijn.