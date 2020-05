Totale gekte in Amerika! Allemaal op beeld: berovingen, plunderingen, betaald rellen, een man met pijl en boog op straat en zelfs kindmilities!

Wat in de Verenigde Staten gebeurt heeft helemaal niets meer te maken met een strijd tegen onrecht en racisme, of andere nobele doeleinden. Dit is gewoon een ordinaire burgeroorlog in wording! Moet je toch eens kijken…

Wat een gekkenhuis daar, in Salt Lake City loopt gewoon een man met pijl en boog over straat, te richten op demonstranten! En de demonstranten bestormen en ontwapenen hem uiteindelijk, maar gaan helaas zelf ook weer véél te ver:

En de NOS zag dat het goed was https://t.co/TL7oRqFov1 — Michael van der Galien NL (@GalienMichaelNL) May 31, 2020

En hier zien we iemand waarvan wordt beweerd dat hij de eigenaar is van een zaak die wordt geplunderd. Hij zou zijn zaak, vermoedelijk met een machete, willen beschermen tegen plunderaars. Hij werd uiteindelijk zelf slachtoffer van geweld doordat hij werd overmeesterd door de demonstranten. Die trapten hem finaal in elkaar en jatten vervolgens ook nog z’n portemonnee, toen hij op straat lag te bloeden. Momenteel verkeert hij in kritieke toestand:

here's the full unedited video of them throwing things at him before he rushed at themhttps://t.co/dTBAwfvhny https://t.co/TOjf31Cyaw — Michael James Coudrey (@MichaelCoudrey) May 31, 2020

Hier zien we een blanke Antifa-demonstrant die omstanders organiseert en betaalt om te gaan rellen!

Blanke ANTIFA organisators betalen mensen om te rellen https://t.co/0iykt1I6H9 — Michael van der Galien NL (@GalienMichaelNL) May 31, 2020

En wanneer er wordt gestreden voor rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en beschaving kan cheesecake natuurlijk niet ontbreken:

Imagine breaking into Cheesecake Factory just to steal a cheesecake pic.twitter.com/otdoEqim3C — Michael James Coudrey (@MichaelCoudrey) May 31, 2020

Voor anderen is cheesecake helaas niet genoeg. Die willen liever een AR-15 geweer en brandende politieauto’s. Want dat is hoe vreedzaam protesteren tegenwoordig het beste werkt:

Here's another POV with audio, Jack pic.twitter.com/buLUcjKq7R — Tyler 🐼🇺🇸 (@Tbone_1218) May 31, 2020

Het is echt een gekkenhuis geworden daar. Hier zelfs beelden van wat lijkt op een kindmilitie in Atlanta:

Atlanta has deployed a child militia at Lenox Mall fitted with riot shields and batons. What the actual fuck is going on? pic.twitter.com/zTtmw5mDTN — Fox Wound (@foxwoundband) May 30, 2020