Transgender influencer ontketent klopjacht op Marokkaanse homo’s door eigen oproep: ‘download die date-apps, dan weet je zo wie homo is’

De Marokkaanse transgender influencer Naoufal Moussa influencete zich een beetje uit de bocht, toen hij vanuit Turkije in een video-oproep wees op de mogelijkheid te kunnen achterhalen wie er homo is, door date-apps als Grindr te installeren. Het anti-homo-sentiment werd hierdoor in Marokko flink aangewakkerd!

Moussa zou, met name in Marokko, taboes doorbreken met zijn vlogs en mensen inspireren om ‘te kunnen zijn wie ze echt zijn’. Maar Moussa ging onbedoeld een grens over. In een live-sessie op Moussa’s Instagram-account zouden mogelijke homo’s op basis van hun foto’s worden geconfronteerd met de vraag: ‘ben je homo?’

Moussa werd pissig en ‘sloeg terug’, door de ruim 600.000 volgers te wijzen op die dating-apps en ‘met eigen ogen te kunnen zien wie er allemaal wel niet homo is’. De oproep die daarop volgde, om juist niet de app-gebruikers met hun geaardheid te confronteren, werd allang niet meer gehoord… Homofoob Marokko had namelijk wat gay-apps om tijdens de coronacrisis uit te gaan zitten fiegelieren.

En dat lukte verrassend snel. Één app registreerde maar liefst 41.000 nep-accounts na de video-oproep van Moussa, dus vermoedelijk (grotendeels) van homofoben. Diverse Marokkaanse mannen zijn, desnoods met geweld, die kast uitgetrokken en zo zonder pardon op straat gezet. Een aantal schijnt al te zijn verdwenen en er zou er zelfs een zelfmoord hebben gepleegd.

Lekker dan! Moussa zal zich wel voor z’n kop slaan, die heeft dit natuurlijk ook nooit gewild. Maar dat taboes niet zomaar kunnen worden doorbroken, moge duidelijk zijn. In een land als Marokko al helemaal.

Dat is volgens mij ook de reden dat er tegen ‘de LHBT-gemeenschap’ zo nu en dan nog wel eens wordt gezegd: ‘doe het misschien even wat rustiger aan’. Want zo’n klopjacht kan zich hier in Nederland net zo goed voordoen. Maar als je dat in Nederland zegt ben je al praktisch een homofobe psychopaat. Want ‘je moet kunnen zijn wie je écht bent’ en ‘jij hebt er toch geen last van?!’ Maar dan vervolgens wel weer raar opkijken als er weer een homostelletje de tanden op staat te rapen in het oh zo tolerante Amsterdam.

Wat die Marokkanen daar nu overkomt is echt verschrikkelijk. Daarom is het ook zo belangrijk voor LHBT- of soortgelijke bewegingen, om niet te hard van stapel te lopen. Je kunt wel heel hard ‘gelijkheid en rechten’ roepen, maar het zijn (helaas) precies die homofobe types die jou uiteindelijk ook moeten willen accepteren. Want als zij je niet accepteren voor je geaardheid, is er beveiliging nodig om te kunnen zijn wie je bent. En de beveiliging hoeft maar één keer net de hoek om te zijn en dan sta je daar, met je ‘acceptatie’. Dat is geen echt tolerante samenleving. Marokko is dat niet, maar Nederland ook zeker niet overal.