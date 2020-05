Trieste internetgekkies reageren met pure haat op overlijden moeder Rutte: ‘Weet hij ook wat het is, de smeerpijp!’

Niet heel Nederland blijkt het fatsoen en respect te kunnen opbrengen om premier Rutte te condoleren met het gisteren bekend gemaakte overlijden van zijn moeder. Enkele mensen gingen compleet los op de minister-president en wensten dat hij spoedig zijn moeder zou volgen naar de poorten van de hel, kondigden aan geen medelijden te hebben of opperden zelfs dat de regeringsleider zijn eigen moeder vermoord had.

Terwijl zelfs de grootste politieke tegenstanders van premier Rutte zonder mitsen of marten de regeringsleider condoleerden met het verlies van zijn 96-jarige moeder, waren enkele op internet actieve stemmers echter niet in staat om op een fatsoenlijke wijze de innige deelneming met de minister-president te uiten. Sterker nog, ze gingen er prat op dat ze geen medelijden hadden met de premier.

Twitteraar Dirk-Jan Drost verzamelde enkele van de goorste opmerking, die hij eufemistisch ‘reacties van bezorgde burgers’ noemde.

Bezorgde burgers reageren op overlijden van de moeder van Mark Rutte pic.twitter.com/l9eXFKqCWX — Dirk-Jan Drost (@DirkJanDrost) May 25, 2020

In een PVV-Facebookgroep genaamd “De PVV zegt grenzen dicht” vindt ene Machiel Gunnar Smit dat de moeder van Rutte in een plastic kist moet worden begraven. Emma Jan Versfeld Kerkhof noemt het “carma” (sic!) Jannie van Uffelen vindt dat Rutte nu een fijne “poets” gebakken is: “weet Rutte wat anderen (wederom: sic!) families meemaken.” Marley Vos vindt het “zijn eigen schuld” en Ria Dorst heeft “geen medelijden met hem.” Immers: “weet hij ook hoe het voelt.” Oh, en: “Niks walgelijk, dat is Rutte: walgelijk.”

Sjefke Ajax vindt Rutte echter een “rat” en Magda van der Lans ziet er een politiek complot in: “Ik geloof daar geen woord van,” zegt ze: “Dat is zielig doen, hij hoopt hiermee zieltjes te winnen.” Hanna Lagard scheldt de premier uit voor “Kutte”, en dat hij moet moet worden afgezet, samen met “flutpartijen” CDA, VVD en PvdA. Steven van der Lei tenslotte: “Nu lamlul Rutte de pijp uit.”

Twitteraar Jasper E. Mooren heeft geen goed woord over voor deze hele en halve grafschenders: “STERF. STERF allemaal. Addergebroed,” en deelt ook zelf wat walgelijke reacties. Ook deze komen uit een PVV-Facebookgroep.

Maria Bogaert vindt dat je Rutte niet kan condoleren, want hij is een “moordenaar.” Verder iets met Juncker, Bilderberg en George Soros.

Johan Diekerman: “Mooi nu hij nog naar de HEL.” Marijke Rewinkel gaat Rutte niet condoleren, want hij heeft “al zoveel bloed aan zijn handen.” Willem Nieuwenhuis denkt dat zijn moeder door toedoen van Rutte zelf is overleden: “Hij vermoordt zelf zijn moeder als het hem uitkomt en jullie Nederlanders ook.” Frank Niks: “Weet hij ook is wat het is om te verliezen,” aldus het weinig invoelende commentaar: “De smeerpijp!!!”

Dus ja, laten we allemaal Jasper Mooren nazeggen: STERF. STERF allemaal. Addergebroed. Nog één keertje voor de hardhorende internetvandalen achteraan: ook voor jullie geldt STERF. STERF allemaal. Addergebroed.