Trump stelt G7-top uit! Wil Rusland erbij hebben

Eind maart werd de G7-top van 10 juni in de Verenigde Staten geschrapt. Vorige week wilde Trump dat de geschrapte top toch doorging. Want dit was cruciaal voor de weg naar ‘normalisering’ in deze coronatijden. Nu is hij toch van gedachte veranderd. De geplande G7-top wordt alsnog geschrapt, zodat bij de volgende ontmoeting er wellicht ruimte is voor het uitnodigen van andere grootmachten; zoals Rusland. Gaan de russofoben zich nu weer roeren?

Met dit nieuws kwam Trump nadat hij was wezen kijken naar de succesvolle lancering van de Crew Dragon. De huidige samenstelling van de G7 is volgens hem achterhaald. Men moet kijken naar andere grootmachten die ook dienen te worden uitgenodigd. Alleen dan heb je een constructieve top.

“Ik heb niet het gevoel dat de G7 goed vertegenwoordigt wat er speelt in de wereld”

Als we kijken naar de samenstelling van de huidige G7 (de VS, Duitsland, Frankrijk, Japan, Verenigd Koninkrijk, Canada en de EU) dan zien we dat het duidelijk een westers feestje is. Trump zegt terecht dat het huidige format totaal niet representeert hoe de huidige verhoudingen liggen in de wereld. Het is dus geen gekke gedachte om Rusland, India, Zuid-Korea en Australië uit te nodigen.

Een dag voor het schrappen van de top had Merkel al laten weten om deze top te laten schieten. Zij wilde niet aanwezig zijn in Washington voor de top terwijl de pandemie nog lang niet bestreden is.