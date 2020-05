Tuincentra gigantische corona-brandhaarden? ‘Op geen enkele manier 1,5 meter afstand in gaten gehouden daar!’

Bij tuincentra wordt naleving van de coronamaatregelen niet goed nageleefd. Zo beweert in ieder geval voetbalcommentator Jack van Gelder, die furieus wordt van het “meten met twee maten” wat de Nederlandse overheid zou toepassen.

Voetbalcommentator Jack van Gelder is diep teleurgesteld in de Nederlandse industrie van tuincentra. Ze lichten er nogal de hand met de maatregelen die bedoeld zijn om de coronacrisis te bezweren, zo beweert de radio- en tv-persoonlijkheid op Twitter. Hij is overtuigd geraakt van die mening nadat zijn wederhelft een bezoekje bracht aan het plaatselijke tuincentrum. Van Gelder:

“Mijn vrouw was net even in een tuincentrum. Op geen enkele manier wordt daar de 1.5 meter afstand in de gaten gehouden. Het is meten met twee maten op deze manier. Onder anderen “de horeca” moet hier helemaal gek van worden.”

Met die laatste opmerking doelt Van Gelder op het feit dat diverse ondernemers hun zaak noodgedwongen gesloten moeten houden, vanwege besmettingsgevaar. Terwijl bij andere winkels – zoals dus tuincentra – het virus volop de kans zou krijgen zich ongehinderd te verspreiden.

De presentator is zich sowieso flink aan het ontpoppen als heuse corona-opiniemaker. Eerder vandaag nam hij ook al de lakse voorbereiding van het kabinet-Rutte onder vuur: “Zou onze economie ook zo onder druk hebben gestaan als we genoeg mondkapjes, testen en intensivecare bedden hadden gehad vanaf het begin?” Ook brak Van Gelder een lans voor de luchtvaartindustrie: “Corona is ook leven in een oase van stilte zonder al het vliegverkeer. Toch hoop je dat die geluiden weer gaan komen als signaal voor een “normalere” wereld.“