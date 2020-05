‘Tweeps’ doen oproep om kijkcijferkanon en DDS-columnist Jan Roos weer terug naar televisieland te halen!

DDS-columnist Jan Roos moet weer terug op de buis! Althans, dat het is voorstel van de bekende Tweep Jan ‘@Superjan’ Bennink. FVD-leider Thierry Baudet is ook supporter van de ‘zuigende’ opinie en journalistiek van Roos en hoopt dat hij terugkeert op de televisie.

De support op Twitter om Jan Roos terug te halen naar Hilversum begon na een Tweet van Jan Bennink. Die ergerde zich namelijk kapot aan politiek-televisiepresentator Jaïr Ferwerda. “Wat een laafje zeg”, noemde Bennink Ferwerda. Jan Roos reageerde daarop met een Tweet dat Ferwerda een copycat is. “Hij doet altijd iemand na”, aldus Roos.

Daarna schreef iemand op Twitter het volgende:

Blijf mezelf maar gewoon herhalen. Jan Roos is een kijkcijferkanon. En het belangrijkste, hij stelt tenminste kritische vragen, zorgt voor diepgang en interessante gesprekken waarbij je niet wegkomt met een obligaat nietszeggend antwoord. — Leon (@Laurentius64) May 20, 2020

Ook Thierry Baudet hoopt ook dat Jan Roos snel weer te zien zal zijn op TV:

En inderdaad, iedereen kan en mag een mening hebben over de -soms clowneske- DDS-columnist Jan Roos, maar hij wist de politici in Den Haag wél bij hun kluit vast te pakken door soms hele scherpe en kritische vragen te stellen. Natuurlijk deed Roos dat ook altijd met een grap en grol tussendoor, maar de scherpheid van zijn vraagstelling is een gemis in medialand.

Tegenwoordig moeten we het maar doen met Jaïr Ferwerda die niets anders doet dan ‘grappen’ maken maar nog nooit is betrapt op een scherpe of kritische vraag aan een politicus.

Daarom: Jan Roos moet weer terug op de buis!



‘Weliswaar nog uit het steentijdperk dat Roos actief was voor GeenStijl, maar desondanks scherp als vanouds’