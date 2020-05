Vertegenwoordiging EU hangt regenboogvlag uit in Bagdad – Irakezen woedend en eisen excuses

Het immer tolerante Irak heeft zijn beste kant weer laten zien. Gisteren tijdens de Internationale dag tegen Homofobie en Transfobie besloot de EU-vertegenwoordiging om solidair te zijn met deze groep en daarom uit respect de regenboogvlag uit te hangen. Nou dit hadden ze beter niet kunnen, want de Irakese overheid is woedend. Homo- en transrechten hebben niks te zoeken in het oerconservatieve bolwerk. Eigenlijk dus een hartstikke goede demonstratieve actie van de EU wel!





De overheid van Irak is woedend, want hoe durft de EU een regenboogvlag uit te hangen in Irak. Volgens de overheid is dit een schending van de sociale waarden en normen die gelden in dit land. Ondertussen denk ik: top actie van de EU-ambtenaren in Irak. Het is toch te zot voor woorden dat de hele overheid zo tekeer gaat tegen een demonstratieve actie van een paar EU-ambtenaren. Waar zijn ze bang voor?

Politiek leider Muqtada al-Sadr sprak over ‘agressie tegen het recht en de religie van Irak’, het blijkt maar weer dat er geen sprake is van tolerantie binnen Irak.

In vele delen van de wereld zal het nog decennia duren voordat men homorechten zal gaan accepteren. Als overheden van achterlijke culturen zo reageren op een vlag, dan weet je dat het een bijna verloren strijd lijkt. Gelukkig heeft de EU er goed aangedaan om toch die vlag uit te hangen. De wereld krijgt nu duidelijk te zien wat voor een middeleeuws land Irak wel niet is.