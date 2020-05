Verwachting: explosieve stijging belastingen! ‘Overheid komt met tweede steunpakket van 13 miljard euro’

Het is een feit, het tweede steunpakket ligt klaar: 13 miljard trekt het kabinet uit voor de economie. Bedrijven, ondernemers kunnen op meer steun rekenen vanuit de overheid bij het betalen van de vaste lasten. Voor de ondernemers is dit natuurlijk prachtig nieuws. Maar uiteindelijk moet iemand deze rekening gaan betalen. En we weten allemaal wat dat betekent…..





Goed nieuws voor de MKB-ondernemers van bepaalde sectoren – de sectoren die van 1 ‘juno’ hun deuren weer mogen openen – zij krijgen een belastingvrije tegemoetkoming om zo toch die vaste lasten te kunnen blijven betalen. Hartstikke fijne opsteker voor tal van ondernemers!

„Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden”

Toch benadrukt het kabinet dat ook ondernemers de komende maand veel verantwoordelijkheid zelf moeten nemen. Ze kunnen immers niet eeuwig op moedertje Staat leunen. Ondernemers die niet volledige omzetten draaien zullen zelf ook moeten wat ze anders kunnen – en dus moeten – doen.

Als het aan de vakbonden lag had het kabinet opnieuw de ontslagboete in het tweede pakket opgenomen. Gelukkig heeft het kabinet niet voor deze optie gekozen – dit tot onvrede bij de vakbonden. Bedrijven zijn zonder die ontslagboete een stuk flexibeler en krijgen gelukkig wat meer bewegingsruimte.

Voor bedrijven, en eenieder die geld kan krijgen van de overheid, is het hartstikke fijn dat ze de komende maanden een buffertje krijgen van de overheid. Echter moeten deze ‘liefdadigheidsacties’ ergens van worden betaald, het kabinet creëert een gigantisch tekort. Wat betekent dat de belastingen enorm zullen gaan stijgen, iemand moet namelijk deze peperdure rekening gaan betalen.