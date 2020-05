VIDEO: Agressieve kansenparels schoppen Joodse man in Amsterdam en slopen zijn Israëlische vlag

Met enige regelmaat demonstreert de joodse activist Michaël Jacobs op de Dam in Amsterdam voor het behoud van de staat Israël. Dat wordt hem lang niet altijd in dank afgenomen, zoals vele incidenten (zie hier) de afgelopen jaren uitwezen. Afgelopen zondag was het opnieuw raak en werd Jacobs aangevallen door enkele jongemannen met een migratie-achtergrond. Jacobs toont hier de beelden en doet zijn verhaal.

Op zaterdag 16 mei stond ik met de Israëlische vlag op de Dam, tegenover de persoon die daar steeds in woord en geschrift een smaadcampagne voert tegen de Joodse staat, en daarbij – met instemming van de gemeente – het vaandel van de jihadistische beweging Fatah (‘verovering’) laat wapperen. Nadat zij mij verwensingen hadden toegeroepen probeerden twee Turkse mannen mij de vlag uit handen te nemen. Daarbij schopten zij mij en braken zij de stokken waaraan ik de vlag had bevestigd, waarna zij zich uit de voeten maakten.

Met mijn bodycam maakte ik deze bewegende beelden.