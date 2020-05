Video! Henk Krol verklaart nieuwe partij nu al tot succes, heeft al 400 potentiële leden en “prachtig” partijkantoor

Terwijl ze achter Henk Krol nog altijd bezig zijn om de tent bij 50PLUS af te breken omdat Geert Dales nog altijd partijvoorzitter is, is de oud-voorman inmiddels hard bezig om zijn nieuwe politieke avontuur tot succes te maken. En hij boekt vorderingen, zo kon hij gisteren melden.

Voor een jonge partij als Partij voor de Toekomst gaat het hard: slechts een week oud, en nu al hebben vierduizend mensen aangegeven graag lid te willen worden van de kersverse politieke beweging die is opgericht door ex-50PLUS’er Henk Krol en ex-PvdD’er Femke Merel van Kooten.

In een interview met Ongehoord Nederland geeft Krol aan dat hij uitermate tevreden is met de eerste werkzaamheden die voor en namens de partij zijn verricht. “De leden stromen binnen,” vertelt het glunderende Kamerlid, en met een schittering in zijn ogen lepelt hij enkele anekdotes op over het nieuwe kantoor dat één van de leden gedoneerd heeft aan de partij. Het bevindt zich in Den Dungen, een klein dorp in de Noord-Brabantse gemeente Sint-Michielsgestel. “Van alle gemakken voorzien,” zo glimlacht Krol tevreden.

Ongetwijfeld zal op den duur een partijkantoor in een grote stad nodig zijn (de meeste landelijke partijen zitten met hun belangrijkste kantoor in Den Haag, Amsterdam of Rotterdam), maar voor nu heeft de partij een solide basis om op verder te bouwen. Zo zijn we allemaal heel benieuwd wie de nieuwe partijvoorzitter wordt. Zal dat straks Geert Dales zijn…?