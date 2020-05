VIDEO! Nigel Farage: ‘De Fransen dumpen HUN migranten in ONS Verenigd Koninkrijk!’

Politicus en Brexit-marketeer Nigel Farage is woedend op Frankrijk. Volgens Farage dumpt Frankrijk namelijk hun migranten in de Britse wateren. Om zijn gelijk te bewijzen ging Farage zelf het water op en maakte een filmpje waarin hij zou bewijzen dat de Fransen met smerige spelletjes bezig zijn.

Dat Frankrijk ook niet zit te wachten op nog meer (illegale) immigranten blijkt wel uit de videobeelden van de Britse politicus Nigel Farage. Het land van Emmanuel Macron -overigens de beste vriend van ‘Wir Schaffen Das’ Merkel- zou overtollige migranten in bootjes doorsturen naar de Britse kust. Alleen al tot mei hebben maar liefst 1560 illegale migranten de oversteek gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk en dat baart Farage grote zorgen.

“Je zult het Parlement niet horen over dit schandaal”, aldus Farage. “Retweet de video en verspreid de waarheid. Het Britse volk verdient antwoorden.”

In de zelfgemaakte video zien we Farage dobberen in een bootje op zee:

You won’t hear about this scandal in Parliament, so retweet the video and spread the truth. The British people deserve answers. pic.twitter.com/hT8ctbZag5 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) May 20, 2020

Het filmpje is opgenomen op woensdag 20 mei, maar vandaag -een dag later- weet Farage te melden dat er negen migrantenboten zijn gespot in het kanaal nabij het Verenigd Koninkrijk.

“Het lijkt alweer een recorddag. De invasie gaat door, maar de BBC en ITV zullen dit niet melden. Geen wonder dat het vertrouwen in de media lager is dan ooit”, aldus Farage op Twitter.