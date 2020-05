Video! Racistische Joe Biden schoffeert in één klap heel zwart Amerika: ‘als je moeite hebt met kiezen tussen mij of Trump, dan ben je niet zwart!’

Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft zojuist live tijdens een interview z’n eigen glazen ingegooid. En niet zo’n beetje ook. Aan het einde van zijn interview bij de (onder zwarte Amerikanen) populaire radioshow The Breakfast Club, kon Biden het niet laten en vloog hij compleet uit de bocht. En hij had het niet eens door! Wat een faalhaas…

Het is echt te sneu voor woorden. Zo’n seniele man die nog even leuk dacht te kunnen doen, maar daarbij een kolossale blunder heeft begaan. Hier het fragment:

According to Joe Biden I am not black. This is further proof that Joe Biden is racist. Don't believe me? Google "Joe Biden Robert Byrd" And "Joe Biden Crime Bill"#YouAintBlack pic.twitter.com/jCdVWQzyGu — Errol Webber For Congress (CA-37) (@ErrolWebber) May 22, 2020

Het interview loopt ten einde maar de showhost zegt nog veel meer vragen voor Biden te hebben, en geeft dus aan dat hij hoopt dat de presidentskandidaat snel terugkomt. Biden gaat daar op in met een grap die misschien wel eens een historische voetnoot zou kunnen worden. Voor Biden is het namelijk heel simpel: ‘Jullie hebben meer vragen? Weet je wat het is, als je nu nog niet weet of je voor mij of voor Trump bent, dan ben je niet zwart.‘

Bij zo’n beetje iedere Amerikaanse verkiezing is the black vote altijd ontzettend belangrijk geweest om president van de Verenigde Staten te kunnen worden. De Democraten hadden daar decennialang vrijwel een monopolie op. Welke zichzelf respecterende Afro-Amerikaan stemt er nou Republikeins? Het is dezelfde soort verbazing die er bij sommige mensen optreedt als ze horen van een Marokkaanse Nederlander die PVV stemt. Dat gaat er gewoon niet in bij mensen.

Maar nu heeft Biden dus, zwart-op-wit, gezegd dat je niet echt zwart bent als je überhaupt nog twijfelt over de keuze die straks voor je ligt. Biden kent de zwarte achterban van de Democraten als geen ander en beroept zich dus op het onuitgesproken mantra binnen die partij: zwart stemt Democraat, anders ben je niet zwart (en dus eigenlijk te dom om je eigen keuze te kunnen maken). En dit is zeker niet de eerste keer dat zoiets expliciet wordt uitgesproken door leden van die partij. Zie dit citaat van de Democratische 36ste Amerikaanse president:

“I’ll have those niggers voting Democratic for 200 years.” ~ Lyndon B. Johnson



En nou wordt er inderdaad nog steeds over de echtheid van dit citaat getwist. Maar het feit dat men het nog steeds niet uit heeft kunnen sluiten, terwijl men dit over het algemeen wél aan hem toe blijft schrijven, zegt eigenlijk al best wel veel. Puur omdat het best goed mogelijk is dat hij het wél heeft gezegd. Hij kwam uit Texas en was president toen Martin Luther King net begon op te komen. You do the math.

En nu doet Sleepy Joe er nog een schepje bovenop door live op camera iets van dezelfde strekking te gaan lopen verkondigen! Nou, Trump 2020 was al zeker maar wordt nu nog maar eens dubbel en dwars onderstreept.