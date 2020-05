We vieren vandaag de vrijheid, maar we zitten op hellend vlak: wij nuttige idioten vallen onze eigen cultuur aan

Vandaag is het 5 mei, Bevrijdingsdag. Reden om de vrijheid nog eens te vieren nadat we gisteren de doden herdachten. Maar we moeten ook waken voor de toekomst, vindt auteur Frits Bosch. Want we zijn onze eigen cultuur van vrijheid momenteel aan het aanvallen, als ‘nuttige idioten’ die terroristen helpen.

2020 begon met excuses van de Nederlandse regering voor het overheidshandelen tijdend de Tweede Wereldoorlog: “ Nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn is aan ons, de generaties van na de oorlog, de opdracht te blijven herdenken om de doden met hun volle naam te eren. Steeds opnieuw rekenschap af te leggen” , zei Mark Rutte. Heel terecht punt.

Maar we moeten helaas constateren dat de rechtsstaat wederom in gevaar is. Ditmaal niet door een kracht van buiten, maar we doen het zelf. Professor Paul Cliteur schrijft in mijn boek ‘Schaft ook Nederland zich af’: “De westerse cultuur, tot ontwikkeling gekomen in het oude Griekenland, het oude Rome, vermengd met christelijke elementen in de Middeleeuwen, tot herleving gebracht in de renaissance en geseculariseerd in de Verlichting is de bron van democratie, rechtsstaat en mensenrechten.”

Het is wat wij zijn of waar we ‘vandaan komen’. Maar die cultuur wordt aangevallen, niet alleen door de ideologie van terroristen, maar ook door onszelf. Wij, ‘nuttige idioten’ die we zijn, wij zijn gaan denken dat die eigen ‘cultuur’ relatief is, immers alle culturen zijn gelijk. We zijn gaan denken dat we niet meer van ‘wij’ mogen spreken, immers dat is ‘wij/zij’ denken.

Wij vieren vandaag de bevrijding, maar we mogen ons de woorden van Cliteur aantrekken. We hebben ons op een hellend vlak begeven. Helaas moeten we constateren dat Mark Rutte niets hiertegen heeft opgeworpen. Integendeel, al zijn excuses ten spijt…

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.