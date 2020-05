Wees er snel bij! Koop hier uw mondkapje voor bij de kapper of in het OV

Sinds premier Rutte gisteren aankondigde dat mondkapjes gedragen gaan moeten worden bij de kapper en in het openbaar vervoer, is er een heuse run ontstaan op de beschermende gezichtsmaskers. Geen nood aan de man, want onze partners van Stil.nl hebben er nog genoeg in de aanbieding!

Maar liefst zeven miljoen Nederlanders zagen woensdag hoe premier Rutte dan eindelijk mondkapjes omarmde, na maandenlang het effect wat ze hebben op de volksgezondheid te hebben gebagetelliseerd. De nieuwe regels die de komende weken van kracht worden zijn duidelijk: mondkapjes dienen gedragen te worden in het openbaar vervoer. Wie na 1 juni nog een bus, tram, trein of metro instapt en géén mondkapje heeft, riskeert een boete.

Ook mensen die een bezoek willen brengen aan de kapper of de massagespecialist wordt met klem door het kabinet-Rutte III aangeraden een mondkapje te dragen, aangezien die veelbesproken anderhalvemetersamenleving simpelweg niet overal doorgang kán vinden. Zoals dus bij branches als de haarverzorging.

Sinds die aankondiging van de minister-president loopt het hard met de verkoop van mondkapjes. Er dreigt zelfs schaarste op te treden! Maar niet getreurd: wij van De Dagelijkse Standaard hebben gepartnerd met Stil.nl en kunnen daarom onze lezers een mooie aanbieding doen. Via onze partner kan je dus voor €29,95 maar liefst 20 beschermende mondkapjes aanschaffen. En wie écht goed beschermd wil worden kan voor €39,95 zelfs 10 KN95-mondkapjes op de kop tikken.

Kortom: bescherm uzelf, bescherm uw familie. Bij de kapper, in de trein… en op zoveel mogelijk andere plekken in Nederland. Het uiterst besmettelijke coronavirus is namelijk nog lang niet verdreven!