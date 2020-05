Werknemers AZC’s voelen zich onveilig door asielzoekers: ‘Ze hebben echt schijt aan ons’

Personeel van het COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers – hebben tegenover het DVHN hun zegje gedaan. Zij voelen zich niet meer veilig op hun werkplek, ‘minderjarige’ asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen hebben namelijk geen greintje respect voor het personeel. Deze jongeren weten namelijk dat ze nauwelijks kans maken op een verblijfsvergunning en maken daarom het leven zuur van het COA-personeel.

Werknemers laten weten dat ze angstig naar werk gaan, het is wachten totdat het een keer flink misgaat. De COA-werknemers hebben namelijk te maken met een steeds groter worden groep van Noord-Afrikanen die geen enkele kans maken op een permanente verblijfsvergunning. Het DVHN stelt dat deze ‘veiligelanders’ de AZC’s gebruiken als een soort van uitvalsbasis voor strooptochten door de regio. Het klopt inderdaad dat jongeren van Noord-Afrikaanse afkomst bovenaan de zwarte lijstjes staan van de misdaadcijfers onder asielzoekers.

,,Het gaat om geharde straatcriminelen die niks te verliezen hebben. Het is wachten op het eerste incident waarbij een medewerker een mes in de buik krijgt”

Burgemeester Jan Rijpstra ontpopt zich tot een ware beschermheer van het COA-personeel. Hij loopt al langer te pleiten voor een strenger beleid, tot nu toe blijft het bij halfslachtige beloftes van staatssecretaris Broekers-Knol.

,,Er zou een dusdanig beleid moeten komen dat veiligelanders meteen teruggestuurd kunnen worden’’, zei Rijpstra. ,,Want een azc is voor echte vluchtelingen, voor mensen die gevaar lopen in hun eigen land.’’