Wilders wordt al 20 jaar bedreigd, ons ‘waanzinnig gave land’ verloedert onder Mark Ruttes gezegende leiderschap!

De Nederlandse rechtsstaat is zwaar in verval. Rechtsfilosoof prof. Paul Cliteur schreef gisteren in zijn DDS-column op Bevrijdingsdag “wij zijn pas werkelijk bevrijd als Geert Wilders weer op de fiets naar zijn werk kan.” Wilders wordt al 20 jaar dodelijk bedreigd, dat weet iedereen. Maar wat bedoelde Cliteur nou eigenlijk écht met die zin?

Hij bedoelde ermee dat in een natiestaat, die zich oprecht een rechtsstaat mag noemen, het nooit zo kan zijn dan een politicus al 20 jaar dodelijk bedreigd wordt. Nederland mag zich aldus al lang geen rechtsstaat meer noemen. De fundamenten van de rechtstaat zijn niet alleen in gevaar, maar ze zijn hallucinant aangetast. Hoe onthutsend is het dan om in het NRC van hoofdredacteur René Moerland op de dag van Dodenherdenking te lezen: “De fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat zijn niet in gevaar – al blijft waakzaamheid geboden. De democratie functioneert, ook in digitale vorm. En wie dat niet vindt mag er openlijk kritiek op geven.”

Welnu, bij deze dan mijn openlijke kritiek daarop. Of ‘de democratie functioneert, ook in digitale vorm. En wie dat niet vindt mag er openlijk kritiek op geven’ houdt Moerland nog van me tegoed. Het gaat mij hier nu om het functioneren van de rechtsstaat.

Op 18 september 2019 werd advocaat mr. Derk Wiersum nabij zijn woning in Buitenveldert met een vuurwapen om het leven gebracht. Deze schokkende moordaanslag had een grote impact op juridisch Nederland. Op 3 oktober 2019 werd de 36-jarige Giërmo B. gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie en een aantal dagen later een tweede verdachte, Anouar T.. Bij de moord op Wiersum op zei minister Ferdinand Grapperhaus: “dit is een aanslag op de rechtsstaat.” Het zijn grote woorden, maar: ja, de aanslag op deze advocaat is inderdaad een aanslag op de rechtsstaat. De moord was van een ongekende, cynische bruutheid die de rechtsstaat hard raakt. Deze walgelijke aanslag is amper een half jaar geleden. Hoe kan NRC hoofdredacteur René Moerland dan doodleuk beweren “De fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat zijn niet in gevaar – al blijft waakzaamheid geboden”? Lijdt Moerland aan een ernstige vorm van geheugenverlies?

De aanslag op mr. Derk Wiersum vormt niet een enkele gebeurtenis op zich. Het is een onderdeel van een lange rij liquidaties, terroristische aanslagen, criminaliteit, oprukkend salafisme, Mocro maffia en – zoals gezegd – politicus Geert Wilders wordt al 20 jaar dodelijk bedreigd. Het is de verloedering van ons ‘waanzinnig gave land’ onder het gezegende leiderschap van Mark Rutte.

Wat mankeert René Moerland? Of interesseert het hem allemaal niets? Wegkijken, niet willen zien, in dromenland. Er zijn wel meer landgenoten die daarin zeer bedreven in zijn. Het geeft een ontstellende inkijk in de gedachtewereld van deze persoon. Het zijn inderdaad twee volledig gescheiden werelden waarin we leven. Maar de wereld van hem zal nimmer het mijne worden. Ik zweer het bij alles wat mij lief is. Ik weet zeker dat prof. Paul Cliteur er net zo over denkt…

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.